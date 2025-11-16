Un episodio de violencia intrafamiliar terminó con un hombre detenido en Rawson. El hecho ocurrió en la calle Capdevila, en el barrio Hugo Montaño, donde un llamado de alerta permitió la rápida intervención policial.

Según fuentes oficiales, Víctor Jonatan Páez, de 43 años, agredió físicamente a su pareja, una mujer de 33 años identificada como Montivero. La víctima recibió golpes de puño en el rostro y en la cabeza, por lo que solicitó ayuda. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión del agresor.

Páez fue trasladado a la Comisaría 25° y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. La fiscalía lo imputó por lesiones leves agravadas por cometerse en un contexto de violencia intrafamiliar, una calificación que contempla penas más severas debido a la relación entre víctima y agresor.