El canciller argentino, Pablo Quirno, utilizó su cuenta en la red social X para difundir un mensaje oficial tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien estaba detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 en lo que el Gobierno calificó de “desaparición forzada”.

En el texto difundido este domingo, Quirno afirmó que la República Argentina confirma que Gallo ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela, resaltando que el caso fue seguido con atención por el gobierno nacional.

Agradecimiento a aliados y defensa de derechos humanos

El mensaje del canciller argentino no solo celebró la liberación del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, sino que también expresó reconocimiento por las gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a “ejercer la presión internacional necesaria” para lograr el retorno del gendarme.

Quirno destacó en particular “el firme apoyo del Gobierno de la Italia, del Gobierno de los Estados Unidos y de la organización no gubernamental Foro Penal, señalando que la labor de defensa de los derechos humanos fue fundamental para alcanzar este resultado.

Además, el jefe de la diplomacia argentina subrayó que la “privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, reafirmando la postura del Gobierno frente a situaciones similares.

La liberación, pero no el final de la historia

El canciller también aprovechó su mensaje para indicar que Argentina continúa exigiendo la liberación inmediata de otros ciudadanos argentinos detenidos por razones políticas, entre ellos el también gendarme Germán Giuliani, y de todas las personas privadas de la libertad en contextos similares.

El comunicado de Quirno en X se suma a los mensajes de alivio y celebración que se vivieron en las últimas horas tras confirmarse la excarcelación de Gallo, marcando un momento de alivio diplomático y familiar tras más de 440 días de angustia.

La liberación del gendarme no solo representa su regreso esperado a casa, sino también un triunfo de múltiples gestiones internacionales y de la coordinación entre organismos civiles, gobiernos aliados y la sociedad civil organizada.