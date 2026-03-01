Este 1 de marzo falleció “Tato” Aranda, padre del diputado provincial Franco Aranda. La noticia fue confirmada por el propio legislador a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó públicamente su dolor por la pérdida.

El referente del Frente Renovador compartió una fotografía junto a su padre y lo despidió con palabras breves y cargadas de emoción: “Se fue un gran tipo. Se fue mi viejo”. La publicación recibió múltiples muestras de acompañamiento de dirigentes de distintos espacios políticos, funcionarios y allegados.

“Tato” Aranda tuvo una trayectoria vinculada a la gestión pública. Integró el gabinete del exgobernador Carlos Enrique Gómez Centurión, donde se desempeñó como ministro de Economía e Industria. Durante ese período formó parte de una etapa política clave en la provincia, en la que se impulsaron distintas iniciativas orientadas al desarrollo productivo.

Tras su paso por la función pública, mantuvo vínculos con referentes del ámbito político y empresarial local, lazos que se reflejaron en las expresiones de pesar difundidas este sábado. Dirigentes de diferentes sectores destacaron su perfil técnico y su compromiso con la gestión.

La despedida pública del diputado Aranda puso en primer plano el costado más personal de la política. En medio de la actividad legislativa y la agenda institucional, el mensaje del legislador mostró la dimensión humana detrás del dirigente, con una frase simple y directa que sintetizó el vínculo entre padre e hijo.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el velatorio ni las exequias. En el ámbito político provincial se multiplicaron los mensajes de condolencias hacia el diputado y su familia.