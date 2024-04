La intención del presidente Javier Milei y de todo su entorno es, de cara a las elecciones legislativas del 2025, que La Libertad Avanza (LLA) se conforme como un partido con sedes en todas las provincias. En San Juan, el diputado nacional, José Peluc, quien tiene a cargo el armado local, planteó a DIARIO HUARPE que solo aquellos que formaron parte del frente en el 2023 podrán conformar el partido y excluyó exclusivamente al referente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos. Por esta situación, el excandidato a gobernador y la también excandidata Paola Miers apuntaron contra el legislador nacional por no estar en la construcción total.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que otros grupos libertarios formen parte de LLA en San Juan, Peluc indicó que aquellos que no estuvieron dentro del frente durante el año electivo del 2023, no podrán estar. Hizo referencia exclusivamente a Vallejos.

“El resto de los libertarios no están convocados a esto. No fueron parte de La Libertad Avanza, el círculo se cerró el año pasado. No son libertarios, son una rama liberal de Patricia Bullrich, una cosa medio rara. A Vallejos nadie lo llamaría”, dijo Peluc.