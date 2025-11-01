Tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior, anunciando su decisión este jueves por la noche a través de su cuenta oficial de X.

“Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, escribió Catalán, quien agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en él durante su breve gestión.

Catalán había asumido al frente del Ministerio del Interior el 16 de septiembre de 2025, tras la restitución de la cartera que había sido degradada a Secretaría durante los primeros meses de la gestión libertaria. La medida, oficializada mediante el Decreto 672/2025, incluyó nuevas atribuciones como la promoción del turismo, la política ambiental y la articulación con gobernadores provinciales.

Durante su gestión, Catalán fue el encargado de abrir una nueva etapa de diálogo político y lideró la creación de la mesa federal que reunió a mandatarios provinciales cercanos al oficialismo.

Su salida ocurre apenas mes y medio después de asumir, en paralelo a una reconfiguración del Gabinete que incluye la reasignación de funciones en la Jefatura y la Vicejefatura de Gabinete, conforme al DNU 658/2025 que modificó la Ley de Ministerios.

La renuncia de Catalán suma tensión al Gabinete y plantea nuevos desafíos para Milei, quien deberá designar un nuevo titular para Interior y consolidar la estructura de su equipo de cara a la gestión que se inicia tras las elecciones nacionales.