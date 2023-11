¡Lo destrozó! El dardo de Puyol a Vinicius por sus actitudes

Carles Puyol compartió sus opiniones sobre la situación actual del Barcelona y LaLiga durante su participación en un torneo benéfico organizado por el Club de Padel Junior Sant Cugat, cuyos beneficios se destinan al hospital Sant Joan de Deú. Durante el evento, el exdefensa desmintió cualquier sugerencia de que los árbitros hubieran favorecido al blaugrana durante su época, en referencia al caso Negreira. A pesar de elogiar la calidad de Vinicius, reconoció que el joven talento podría beneficiarse de ajustar algunas de sus actitudes en el campo.

"No he visto el partido. Es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que siento y pienso, y luego os lo diría. Hablaría con él como compañero de fútbol. Marca diferencias y debería ser admirado en todos los campos. En algunas cosas, si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento. Todos los jugadores deben focalizarse en jugar. Son muchas emociones, tensión... cada vez lo gestionará mejor. Yo no gestionaba igual a los 20 que a los 34... todos tenemos un proceso", dijo Puyol sobre Vinicius.

Publicidad

Más críticas de Puyol

Además, en cuanto al partido perdido, Carles comentó: "No siempre se puede ganar. Venimos del Clásico, donde creo que hicimos unos 60 minutos muy bueno y otros 30 no tan buenos. El Real Madrid no te perdona. Contra la Real, no hizo un buen partido, pero creyó, luchó, trabajó hasta el final y logró los tres puntos. En el deporte de élite no siempre se juega bien. Hay muchas bajas y cuando estén todos, el equipo mejorará y crecerá.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Es una derrota que hizo daño. Tenemos muy buen equipo y hay que confiar. No se puede hacer valoraciones cada 15 días. El Clásico te deja tocado, pero ganar a la Real así te da confianza. Da tranquilidad para seguir creciendo. Son tres puntos muy importantes, vienes de perder. No hay que conformarse sino mejorar. Xavi y su staff son conscientes y saben lo que quieren", agregó el exdefensor español.

Para sentenciar, Carles Puyol sostuvo sobre Xavi: "Esto es el fútbol de élite y la presión del Barcelona, por eso es un club tan complicado. Hay que ganar y hacerlo jugando bien. Él conoce la casa mejor que nadie. Sabrá gestionar el momento. Hará que se vaya a todos a una. Venimos de ser campeones de la Liga y poca gente lo esperaba. Venimos de una época en el club muy difícil a nivel económico, y estamos compitiendo".