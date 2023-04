Lo tapó la basura y fue derecho al rojo del semáforo

Una nueva entrega del Semáforo de los Políticos llegó a “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes de la provincia y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Publicidad

Semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Emilio Baistrocchi / Intendente de Capital

El municipio de la Capital comenzó las obras de pavimentación de los barrios Bancario y Municipal. Este obra viene a renovar la calzada tras la conexión cloacal en estos barrios de Desamparados. Los trabajos tienen una extensión de 13 kilómetros y se harán por zonas: la la zona 1 del Barrio Bancario en el perímetro marcado por las calles Puyuta, Pasaje 9 de Julio; Esteban Echeverría en el tramo entre Brasil a Franklin Rawson y por Victoria, entre Brasil y Franklin Rawson.

AMARILLO: Fabián Martín / Intendente de Rivadavia

La Justicia de San Juan sentenció a que la gestión municipal de Fabián Martín debe hacerse cargo del pago a José Aníbal Matus por un monto que alcanza los $37 millones. Esta decisión se dio luego de que Matus revirtiera una denuncia penal que el actual intendente le hizo en 2017 por presunto fraude a las arcas municipales. En la sentencia, la magistrada Adriana Tettamanti expresó que "es inaceptable lo que en su alegato plantea el municipio, que, pese a no haber contestado la demanda, expone que el actor no ha acreditado la realización de los trabajos, cuya contratación le ha sido reconocida mediante el decreto municipal".

ROJO: Rubén García / Intendente de Rawson

Un reclamo vecinal dejó al descubierto la falta de servicios por parte del municipio de Rawson en el Barrio La Estación. La basura se puede encontrar en varios puntos del complejo habitacional, pero el más grande es en la esquina de la ex unión vecinal donde también funciona un playón deportivo que está en pésimas condiciones. Según vecinas, que no quisieron dar sus nombres para proteger su identidad, la basura es un problema y el municipio no hace nada para remediarlo.