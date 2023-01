El bombazo comercial de enero, que Sporting alquiló el local que ocupaba Falabella en el microcentro sanjuanino, la prioridad de los sanjuaninos se ubicó en intentar conseguir trabajo en la marca. Este martes, a menos de 24 horas de que se firmara el contrato de alquiler por 10 años, la página web donde reciben currículums falló, al parecer por la cantidad de solicitudes.

Desde la empresa explicaron que durante la mañana de hoy el ingreso para enviar un formulario desde la web no está funcionando. Habilitaron una casilla de mail, , para que sigan enviando curriculums quienes lo deseen.

Además, el 0800 de la empresa, que tiene sede en Córdoba, también recibió llamadas durante el día. Tanto relacionadas con pedidos de trabajo como de consultas generales, pero la mayoría relacionadas con la novedad sanjuanina.

Sporting no anunció todavía el proceso de contratación que utilizaría para el nuevo local. Tampoco hay plazos de cuándo podría empezar a funcionar la segunda sede en la provincia de la marca, ya que existe una en el Hiper Libertad.

En su primera inauguración en San Juan, del local existente, la primera gran contratación se hizo a través de una agencia de Recursos Humanos. Luego, cuando hubo aumento o recambio de personal, se hizo de forma directa o por la página web.

DIARIO HUARPE habló con trabajadores de la marca nacional de indumentaria deportiva, quienes aseguraron que todavía no tuvieron consultas por el local del paseo de compras. Tampoco estaban al tanto de que iba a haber una expansión de la marca, aunque uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, ya que no contaba con autorización de la sede central, aseguró que tienen “capacidad para llenar el local del centro”.

El Sporting ubicado en el Paseo San Juan abrió sus puertas hace alrededor de cinco años y funciona, al igual que todos los ubicados en el país, como un multimarca de indumentaria deportiva. Tienen ropa y zapatillas de los líderes del mercado internacional y nacional, además de artículos deportivos varios.

Experiencia o juventud, dos caminos que puede elegir la marca

Antes de que se confirmara que iba a ser Sporting quien desembarcara en el centro, pero ya con el dato de que era comercio de indumentaria deportiva, desde el Sindicato de Empleados de Comercio aseguraron que esperaban definiciones para empezar a dialogar.

Mirna Moral, Secretaria General del sindicato, explicó a DIARIO HUARPE que estas empresas grandes suelen actuar a través de consultoras, pero que hasta el anuncio de este lunes no habían visto movimiento en la provincia. Si bien hubo un rumor que empezó hace un mes, concreto todavía no había, al menos hasta el momento en el que explotó la firma del alquiler.

El furor por esta casa de comercio nueva no se debe solo a la novedad, sino que según Moral todavía queda sin reinsertarse en el mercado vendedores y repositores que fueron despedidos cuando cerraron Falabella, de Garbarino y de Ribeiro.

Si bien la apertura de un nuevo local es una buena noticia, Moral remarcó que una preocupación que tienen desde el sindicato es que la nueva marca solo elija “caras lozanas” y no llame a personas con experiencia. “Muchas marcas prefieren llegar y buscar trabajadores sin experiencia porque quieren educarlos con su estilo de trabajo, pero dejan afuera a personas responsables y que saben hacer muy bien el trabajo”, explicó la sindicalista.

Lo cierto es que con la aparición de la noticia de la nueva marca, las expectativas no paran de crecer, pero todavía no hay definiciones de plazos o de cómo será el llamado de personal.