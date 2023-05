El diputando nacional y referente de la fuerza política Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, hizo declaraciones tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que suspendió las elecciones provinciales en San Juan.

En este sentido, el dirigente celebró el fallo de la Corte porque considera que impide arbitrariedades y violaciones constitucionales en Tucumán y San Juan. “Creo que ocurrió lo que me parece que era razonable en términos de la República. Que los excesos y las arbitrariedades, las acciones anticonstitucionales no pudieran prosperar”, dijo López Murphy.

“Me parece que lo que va a estar en discusión es la institucionalidad. Yo expliqué hoy que en Tucumán había violaciones más groseras. Usted sabe que Manzúr se disfrazó de vicegobernador. Era una cosa todavía más grosera y cambió la fecha de la elección a la que establecía la Constitución de Tucumán”, continuó.

También opinó que anticipar las elecciones provinciales no fue razonable y lo vio como un intento de despegarse del gobierno nacional. “A mí me parece que tiene cierta racionalidad la Constitución Nacional que establece la elección en octubre para pasar en diciembre. Esto de anticipar ocho o nueve meses la elección, manipular la fecha, me parece muy mal y creo que esto crea una oportunidad para la sensatez”, finalizó.