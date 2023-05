La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones provinciales que se iban a celebrar en San Juan el próximo domingo 14 de mayo. Al respecto opinó el diputado nacional y candidato a la Gobernación, José Luis Gioja.

"Nosotros lo hemos dicho en jeringosa, en inglés, en francés; en todos los idiomas le dijimos al gobernador Uñac que no puede ser candidato. Porque el artículo 175 de la Constitución Provincial claramente dice, me lo sé en memoria y no soy abogado, que el gobernador y vice duran cuatro años en su periodo. Gobernador y vice pueden ser reelectos hasta dos veces", indicó

"Él fue mi vicegobernador 2011-2015, fue gobernador electo en el 2015 y fue reelecto en 2019. Y se presenta de vuelta diciendo que la primera de vice no es", afirmó.

Finalmente, Gioja se quejó por el fallo que llegó a días de las elecciones. "¿Cuándo lo hacen, hermano? Cuatro días antes. Esto está presentado hace meses. Es una vergüenza. Bueno, no puedo hablar mucho. Yo soy miembro de la Comisión de Juicio Político, acordate que está enjuiciada la Corte ahora", cerró.