Los sanjuaninos ya consultan sobre la ivermectina en veterinarias: la mayoría no la vende al público

Como la ivermectina se está aplicando en varias provincias, incluida San Juan, a personas con coronavirus, hubo momentos en los que las farmacias no tuvieron para ofrecerla al público debido a la alta demanda, aunque actualmente ya se normalizó. A pesar de ello, desde hace semanas los sanjuaninos están consultando en veterinarias para comprar el medicamento, aunque la mayoría de ellas no las vende al público.

En estos locales tienen la ivermectina ya que, además de su efecto viricida y antiparasitario, suele utilizarse en medicina veterinaria.

Ante esta situación, DIARIO HUARPE realizó relevamiento y detectó que hubo jornadas en las que recibieron hasta 10 consultas de ciudadanos. No obstante, en los últimos días bajaron bastante.

En el caso de la veterinaria Las Marías, hace unas tres semanas llegaron a tener 10 consultas por día sobre el medicamento. “Nos preguntaron muchísimo, pero no la estamos vendiendo, sólo la tenemos para uso en consultorio”, dijeron.

En San Martin De Porres el número de llamados para preguntar si la vendían para uso en humanos fue el mismo, pero admiten que últimamente se “calmaron”, ya que se corrió la voz de que no la venden.

En La Cucha hubo entre cuatro y cinco diarios y a cada uno de esos sanjuaninos les explicaron que la tenían, pero no la vendían.

Mientras que, en Veterinaria Libertador las consultas fueron menos, aunque también existieron. “Hace unas dos semanas llamaban más o menos tres personas por día. A todas les dijimos que acá no la vamos a vender al público. Esta semana se calmaron o quizás han tomado conciencia”, opinaron.

En el caso del local denominado San Francisco, el veterinario dijo que “ha venido un montón de gente a preguntar, pero no se lo podemos vender porque no está aprobado y no hay ningún reporte que diga que la ivermectina sirva para un virus”.

El médico aseguró que se dan cuenta cuando las personas mienten a la hora de comprarla ya que, apenas les preguntan para qué la necesitan, comienzan a inventar excusas.

“Es una irresponsabilidad muy grande vender a un ser humano un medicamento que no está aprobado y que es para animales, por eso no la vendemos”, comentó.

Del otro lado se ubicó la veterinaria Alem donde la venden a quienes la solicitan a $850 el frasco de 50 mililitros. No obstante, comentaron que la mayor cantidad de compras fue a comienzos de noviembre y ahora casi ni preguntan. “Es la misma droga. La que se vende en farmacias es al 6% y la que se vende en veterinarias es al 5%, es más leve”, indicaron desde ese local.

A mediados de noviembre, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mauricio Barceló, informó a este medio que desde la institución no recomiendan comprar la que venden en los lugares en los que atienden a mascotas. “Es la misma droga, pero el uso veterinario no lo sugerimos porque no sabemos cómo está compuesta el resto de la fórmula y no sabemos las concentraciones”, comentó Barceló.