“Tengo la firme decisión de ser candidato a intendente”. Con esa frase, el diputado departamental Marcelo Mallea confirmó su proyecto político rumbo al 2027 y comenzó a posicionarse como una alternativa dentro de Angaco. Lo hizo con un discurso enfocado en dejar atrás las históricas divisiones internas del departamento y con una idea central: convertirse en el dirigente capaz de cerrar la grieta entre el actual intendente José Castro y el exjefe comunal Carlos Maza Peze.

Mallea buscó mostrarse con un perfil ejecutivo y de gestión, diferenciándose de la política tradicional. Según expresó, Angaco “merece una vuelta de página” después de años de enfrentamientos que, a su entender, frenaron el crecimiento del departamento.

En ese marco, reveló que mantuvo reuniones con el gobernador Marcelo Orrego para avanzar en proyectos y obras para Angaco. “Tuve la posibilidad de reunirme con el gobernador, que indudablemente nos ha dado el ok”, señaló en referencia al respaldo provincial para distintas gestiones. La frase también fue leída como una señal del vínculo político que mantiene con la conducción provincial.

Aunque evitó confrontar directamente con Castro o con Maza Peze, dejó claro que pretende ubicarse por encima de esa disputa. “Yo estoy dispuesto a ser el puente que una a los angaqueros”, afirmó, y remarcó que no quiere profundizar las divisiones que marcaron la política local en los últimos años.

En ese sentido, insistió en que su espacio, Primero Angaco, apunta a poner las necesidades del departamento por encima de las peleas partidarias. “No quiero ser parte de eso que divida a los angaqueros, yo quiero ser parte del progreso de los angaqueros”, sostuvo.

El diputado también planteó la necesidad de recuperar la imagen del departamento dentro de la provincia. Según explicó, Angaco quedó asociado en reiteradas ocasiones a conflictos políticos y judiciales que afectaron su proyección institucional. En ese contexto, sus declaraciones alcanzaron tanto la imputación judicial que enfrenta el actual intendente José Castro como las distintas controversias y presentaciones judiciales que atravesó la gestión anterior de Carlos Maza Peze.

“Angaco hoy día es, lamentablemente, por muchas tapas de diario, el hazmerreír a veces de San Juan, y Angaco no puede seguir en esa situación”, disparó el legislador.

Con ese discurso, Mallea intenta mostrarse como una figura renovadora, aunque sin romper con el oficialismo provincial. De hecho, destacó varias veces su relación con Orrego y aseguró que comparte con el gobernador la necesidad de generar un cambio en el departamento.

“Angaco merece una oportunidad nueva”, insistió el legislador, quien además aseguró sentirse preparado para asumir un rol ejecutivo. “No soy una persona legislativa, siempre me desempeñé en la parte privada y fui una persona ejecutiva”, sostuvo.

Textuales

Marcelo Mallea / Diputado de Angaco