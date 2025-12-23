Publicidad
Publicidad

Mundo > A tener en cuenta

Maps: 22 funciones avanzadas para optimizar todos tus viajes

Explora las herramientas de IA, ahorro de combustible y mapas sin conexión que transforman la experiencia al volante.

POR REDACCIÓN

23 de diciembre de 2025
El sistema de sensores mantiene la navegación activa en túneles.

Google Maps ha dejado de ser un simple localizador para consolidarse como un complejo arsenal de 22 herramientas diseñadas para potenciar la eficiencia y la seguridad vial.

La aplicación permite actualmente una planificación exhaustiva al establecer la hora de salida y llegada estimada según el tráfico real y sugerir rutas que ahorran combustible especificando el tipo de motor del coche. Además, facilita escalas mediante una planificación que ahora incluye sugerencias automáticas impulsadas por IA considerando el clima y hábitos.

Publicidad

Durante el trayecto, el usuario cuenta con funciones críticas como las actualizaciones de rutas en vivo y el asistente de carril para bifurcaciones complejas, visible en pantallas como Android Auto o CarPlay.

Para mantener la navegación en zonas difíciles, utiliza una función para túneles mediante sensores del smartphone y permite guardar mapas sin conexión. La seguridad se complementa con la visualización de límites de velocidad, un velocímetro integrado y la orientación por edificios emblemáticos.

Publicidad

La plataforma simplifica el estacionamiento al permitir evaluar la situación en el destino (fácil, moderado o difícil) y guardar la ubicación exacta del vehículo con notas o fotos. También ofrece un sendero desde el estacionamiento hasta el destino final y prevé para 2025 una predicción de estacionamiento con datos en tiempo real.

En cuanto a conectividad, integra control de música (Spotify), un modo oscuro permanente y una vista inmersiva en 3D. La interacción mejora con el control de voz con IA mediante Gemini para comandos complejos y la opción de compartir ubicación en tiempo real. Finalmente, ofrece soporte para autos eléctricos y cargadores, rutas mixtas (auto, transporte público, a pie) y un modo de ahorro de energía.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS