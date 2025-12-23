Google Maps ha dejado de ser un simple localizador para consolidarse como un complejo arsenal de 22 herramientas diseñadas para potenciar la eficiencia y la seguridad vial.

La aplicación permite actualmente una planificación exhaustiva al establecer la hora de salida y llegada estimada según el tráfico real y sugerir rutas que ahorran combustible especificando el tipo de motor del coche. Además, facilita escalas mediante una planificación que ahora incluye sugerencias automáticas impulsadas por IA considerando el clima y hábitos.

Publicidad

Durante el trayecto, el usuario cuenta con funciones críticas como las actualizaciones de rutas en vivo y el asistente de carril para bifurcaciones complejas, visible en pantallas como Android Auto o CarPlay.

Para mantener la navegación en zonas difíciles, utiliza una función para túneles mediante sensores del smartphone y permite guardar mapas sin conexión. La seguridad se complementa con la visualización de límites de velocidad, un velocímetro integrado y la orientación por edificios emblemáticos.

Publicidad

La plataforma simplifica el estacionamiento al permitir evaluar la situación en el destino (fácil, moderado o difícil) y guardar la ubicación exacta del vehículo con notas o fotos. También ofrece un sendero desde el estacionamiento hasta el destino final y prevé para 2025 una predicción de estacionamiento con datos en tiempo real.

En cuanto a conectividad, integra control de música (Spotify), un modo oscuro permanente y una vista inmersiva en 3D. La interacción mejora con el control de voz con IA mediante Gemini para comandos complejos y la opción de compartir ubicación en tiempo real. Finalmente, ofrece soporte para autos eléctricos y cargadores, rutas mixtas (auto, transporte público, a pie) y un modo de ahorro de energía.