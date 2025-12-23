Mundo > A tener en cuenta
Maps: 22 funciones avanzadas para optimizar todos tus viajes
POR REDACCIÓN
Google Maps ha dejado de ser un simple localizador para consolidarse como un complejo arsenal de 22 herramientas diseñadas para potenciar la eficiencia y la seguridad vial.
La aplicación permite actualmente una planificación exhaustiva al establecer la hora de salida y llegada estimada según el tráfico real y sugerir rutas que ahorran combustible especificando el tipo de motor del coche. Además, facilita escalas mediante una planificación que ahora incluye sugerencias automáticas impulsadas por IA considerando el clima y hábitos.
Durante el trayecto, el usuario cuenta con funciones críticas como las actualizaciones de rutas en vivo y el asistente de carril para bifurcaciones complejas, visible en pantallas como Android Auto o CarPlay.
Para mantener la navegación en zonas difíciles, utiliza una función para túneles mediante sensores del smartphone y permite guardar mapas sin conexión. La seguridad se complementa con la visualización de límites de velocidad, un velocímetro integrado y la orientación por edificios emblemáticos.
La plataforma simplifica el estacionamiento al permitir evaluar la situación en el destino (fácil, moderado o difícil) y guardar la ubicación exacta del vehículo con notas o fotos. También ofrece un sendero desde el estacionamiento hasta el destino final y prevé para 2025 una predicción de estacionamiento con datos en tiempo real.
En cuanto a conectividad, integra control de música (Spotify), un modo oscuro permanente y una vista inmersiva en 3D. La interacción mejora con el control de voz con IA mediante Gemini para comandos complejos y la opción de compartir ubicación en tiempo real. Finalmente, ofrece soporte para autos eléctricos y cargadores, rutas mixtas (auto, transporte público, a pie) y un modo de ahorro de energía.