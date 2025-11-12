El violento episodio ocurrido en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata sigue generando conmoción. La madre del chico de 10 años al que un grupo de padres le prendió fuego la casa rompió el silencio y contó el calvario que atraviesa desde el ataque, ocurrido tras la denuncia de presunto abuso contra su hijo.

“Me arruinaron la vida”, dijo entre lágrimas la mujer en una entrevista con LU6 Radio Atlántica, y recordó que todo comenzó cuando la directora del colegio la citó para informarle que dos alumnas habían denunciado tocamientos.

Publicidad

“Cuando llegué, me dijo que dos alumnas se habían quejado de que mi hijo las había tocado por arriba de la ropa. Yo como madre me pongo en el lugar de las otras madres y de esas nenas, pero también en el de mi hijo. Creo que todo esto se fue de las manos”, lamentó.

La situación se desbordó cuando, en la puerta de la Escuela Provincial Nº 21, se enfrentaron varios padres.

Publicidad

“Se juntaron todos los padres y empezaron a forcejear. ¡Me cagaron a palos, literal! Estoy viva de milagro, me tuvo que sacar la policía… ¡Prendieron fuego mi casa!”, relató con desesperación. “Tengo dos hijas más y me dejaron en la calle, sin nada”.

La mujer negó las acusaciones y pidió prudencia hasta que la Justicia determine qué ocurrió. “No lo defiendo, pero le pregunto y él me dice que no les tocó un pelo. Es un nene y me parece que las cosas se fueron mucho de las manos”, afirmó.

Publicidad

Además, denunció que su hijo sufre bullying en la escuela y que hace un año buscan contención psicológica. “Le hacen bullying y lo molestan, no sabe cómo reaccionar y termina revoleando, empujando y pegando”, explicó.

También reveló que el hostigamiento se extendió a toda su familia. “Le decían cosas de mí como ‘A tu mamá le doy, qué buen c... que tiene’. Cuando le corto el pelo, le dicen ‘Pelado botón’. Él no lo soporta y reacciona mal”, contó.

Visiblemente quebrada, la mujer habló del incendio que la dejó sin hogar: “Me quedé con lo puesto, yo no molesto a nadie… Vendo ensaladas de fruta, pan casero, ropa interior. Me las rebusco. La casa me había costado un sacrificio de 10 años para que mis hijos tuvieran un techo y pudieran vivir tranquilos. No me meto con nadie y ahora estoy arruinada. Me arruinaron la vida”.