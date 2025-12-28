Un trágico episodio conmocionó a Chimbas este domingo cerca de las 11 de la mañanha, cuando un hombre de 55 años falleció mientras jugaba al fútbol en la cancha del Club Atlético Ferroviario, ubicada sobre calle Barboza, a pocos metros de calle Salta.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se encontraba disputando el partido cuando, en una jugada cuyas circunstancias aún no fueron determinadas, golpeó su cabeza contra uno de los palos del arco. Tras el impacto, el hombre se descompensó y comenzó a convulsionar, generando desesperación entre quienes se encontraban en el lugar.

De inmediato, se solicitó asistencia médica y las personas presentes intentaron auxiliarlo hasta la llegada de una ambulancia. El jugador fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, pero pese a la rapidez del traslado y el accionar del personal de salud, falleció a los pocos minutos.

El lamentable hecho ocurrió en plena actividad deportiva, lo que generó un fuerte impacto emocional entre jugadores, familiares y vecinos que se encontraban en el club al momento del accidente.

La víctima ya fue identificada y las autoridades trabajaban para dar aviso a su familia sobre lo sucedido. El caso quedó a cargo de Comisaría 26ª y será investigado por la UFI Delitos Especiales, que buscará establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

En el lugar también se hará presente personal de la División Criminalística, que realizará las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y confirmar las causas del fallecimiento.