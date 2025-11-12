Mar del Plata: Vecinos quemaron la casa de un niño acusado de tocar a sus compañeras

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de un grave episodio de violencia comunitaria que culminó con el incendio de una vivienda familiar, luego de que un niño de 10 años fuera señalado como presunto autor de tocamientos inapropiados hacia dos compañeras en la Escuela Primaria N° 21 del barrio Jorge Newbery. Los hechos, ocurridos durante la tarde del martes, desencadenaron una serie de protestas, disturbios y medidas de fuerza que mantienen en vilo a la comunidad educativa y vecinal.

Según las informaciones recabadas, el conflicto se originó a raíz de la denuncia por los supuestos abusos dentro del establecimiento educativo. La situación escaló rápidamente cuando un grupo de personas, entre las que se encontrarían familiares de las niñas afectadas, se concentró primero en las inmediaciones de la escuela. La protesta inicial derivó en actos vandálicos que incluyeron daños en las instalaciones del colegio y en vehículos policiales.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia la vivienda donde reside el menor acusado. En ese lugar, los incidentes alcanzaron su punto más crítico cuando la propiedad fue incendiada de manera intencional, provocando daños materiales de consideración. La vivienda, situada en una zona de descampados y construcciones dispersas, quedó afectada por el fuego en medio de un clima de alta tensión social.

Como consecuencia de estos hechos, el sector educativo respondió con un paro docente de 24 horas convocado para hoy por el Frente de Unidad Docente Bonaerense en todo el distrito de General Pueyrredón. La medida de fuerza fue acompañada por un llamado a una movilización, en repudio a la escalada de violencia y para exigir mecanismos institucionales de resolución de conflictos. El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) local manifestó que la escuela actúa como "caja de resonancia" de problemáticas sociales más profundas y alertó sobre la naturalización de la violencia.

Las investigaciones se encuentran divididas en dos esferas. Por un lado, la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5, a cargo del Dr. Alejandro Pellegrinelli, investiga el ataque incendiario contra la casa familiar. Por otro lado, la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, lleva la causa por los presuntos abusos, para lo cual se ha dispuesto la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces a fin de garantizar la protección integral de todos los niños involucrados.

Mientras tanto, la zona del barrio Jorge Newbery permanece convulsionada. Durante la jornada de ayer se registraron cortes de calles y movilizaciones espontáneas, y se anticipa que las protestas podrían continuar. El establecimiento escolar afectado permanece bajo custodia policial tras los daños sufridos en sus puertas y rejas. El caso ha puesto en evidencia la fractura del tejido social y la urgencia de abordar los conflictos a través de los canales formales y el resguardo del debido proceso.