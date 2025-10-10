La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, según anunció este viernes el Comité Noruego del Nobel. La distinción, una de las más importantes del mundo, reconoce su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según indicó el comunicado oficial.

Durante la lectura del fallo, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, calificó a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz” y resaltó su papel como “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

“Ha sido una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y de un gobierno representativo”, agregó Frydnes.

Machado, de 58 años, enfrentó persecuciones, amenazas y campañas de desprestigio, pero decidió permanecer en Venezuela. “Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”, remarcó el jurado.

En declaraciones recientes, Machado reafirmó su convicción en el cambio democrático: “Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno”, dijo en septiembre, en medio de un clima político marcado por la tensión y el exilio de varios líderes opositores.

La dirigente, que respaldó el despliegue militar estadounidense en el Caribe (medida que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como “amenaza”), se consolidó como el rostro visible de la resistencia democrática venezolana.

El Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo, fecha en que se conmemora la muerte de Alfred Nobel. El galardón incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El año pasado, el premio fue otorgado al grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo, compuesto por sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Con este reconocimiento, María Corina Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz, un símbolo de esperanza para un país que sigue buscando el camino hacia la libertad.