El mercado de criptomonedas muestra una tendencia positiva, mientras la incertidumbre respecto al posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. En ese marco, Bitcoin (BTC) registra una suba de 3,4% y se ubica en los US$90.247,38, mientras las altcoins hasta 4%.

Por su parte, Ethereum (ETH) avanza 2,6% y se posiciona en u$s3.022,86. BNB (BNB) lidera la suba de las alternativas, con un 3,8% hasta u$s891,30, seguida por Solana (SOL) con 3,5% a US$143,01. Tron (TRX) trepa 0,8% a US$0,2766, mientras que la memecoin Dogecoin (DOGE) lo hace 1,4% a US$0,1554 y Cardano (ADA) lo hace 3,4% a US$0,4352.

Los interrogantes en la Fed

Luego de unas semanas con tendencia bajista, los débiles datos económicos de EEUU revivieron el optimismo entre los inversores, que mantienen la esperanza de una corrección por parte de la Fed de 25 puntos básicos en las tasas de interés para reducir los costos de endeudamiento.

De todas formas, la cautela persiste principalmente por el importante descenso y volatilidad que sufrió BTC en noviembre, que redujo la confianza. Hasta que no vislumbren señales macroeconómicas claras, no realizarán grandes apuestas.

Por otra parte, la Fed volvió a aparecer en el centro de la escena luego de que Donald Trump diese algunos guiños con respecto a un cambio de presidente en el banco central estadounidense. En esa línea, se especula con la llegada de Kevin Hassett —asesor cercano al mandatario— al puesto, mientras que diversos informes sostienen que es posible que apoye recortes agresivos de tipo si es designado.

Asimismo, muchos ven esta posibilidad como un cambio hacia una política monetaria más flexible, escenario que suele favorecer a los activos de riesgo como las criptomonedas.