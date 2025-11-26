La causa que comenzó en 2021 por la muerte del bebé Lorenzo Narváez Barrionuevo tuvo este miércoles una resolución judicial que reavivó el dolor de su familia. El juez Alberto Caballero dictó una condena de un año de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para la obstetra Daniela Saldívar, quien asistió el parto. Aunque la fiscalía había solicitado 3 años y 6 meses de prisión efectiva, el magistrado optó por una pena menor y sin encierro.

Los peritos oficiales coincidieron en que una cesárea urgente podría haber evitado la tragedia y señalaron que Saldívar no cumplió con la normativa de monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto. Para la familia, estas conclusiones confirmaron lo que sospechaban desde el inicio.

El juez Caballero resolvió condenar un año de prisión condicional y cinco de inhabilitación a la obstetra Daniela Saldívar. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Apenas conocida la sentencia, la madre de Lorenzo estalló en llanto y debió ser contenida por sus familiares y su pareja. Afuera, allegados y manifestantes esperaban con pancartas que reclamaban “Justicia por Lorenzo”. Luego de varios minutos para recomponerse, la mujer habló con los medios y expresó con crudeza su dolor: “Estoy triste, porque al final de todo tenía razón. Mi hijo me lo arrebataron. Mi instinto de mamá siempre lo supo”.

Visiblemente afectada, cuestionó con dureza la pena impuesta: “Claro que no estoy conforme. ¿Eso vale la muerte de mi hijo? ¿Eso valemos? No valemos nada. Esa mujer va a volver y lo va a volver a hacer porque ya tiene más denuncias. Para mí es poco”.

La mamá confirmó que insistirá para que se revise la sentencia y se agrave la condena: “Mi hijo vale mucho más que eso. Él no va a tener la posibilidad de estar con su mamá, que lo esperó tanto”.

Además, hizo un llamado a otras mujeres y a la comunidad para que denuncien la violencia obstétrica: “Basta de mala praxis, basta de violencia obstétrica. Esto viene pasando hace tanto tiempo... Es hora de que haya un alto. Anímense a denunciar, porque no todo está bien, no es siempre como nos hacen creer”.

Antes de conocerse el fallo, la obstetra Saldívar también había declarado. “Nunca me imaginé estar en este lugar, dediqué toda mi vida para que cada mujer tenga el parto que se merece”, expresó. Y agregó: “Lamentablemente, Lorenzo falleció, le doy mis condolencias a la madre como le hice en su momento”. También mencionó el nacimiento del segundo hijo de la mujer: “Me puse contenta cuando pudo tener otro hijo. No va a reemplazar a ese bebé, pero pudo engendrar nuevamente”.