La provincia de Córdoba se prepara para la inauguración de Infinito Water Park, que se convertirá en el parque acuático más grande de Argentina. La apertura está prevista para el 3 de enero en la zona de Circunvalación, al sur de la capital cordobesa.

Este ambicioso proyecto, con una inversión de US$40 millones, ocupará un espacio de 13 hectáreas y tendrá capacidad para recibir hasta 7.000 visitantes simultáneos. Infinito Water Park forma parte de Infinito Open, un predio total de 36 hectáreas que incluirá además atracciones variadas, opciones gastronómicas, comercios, espacios infantiles y áreas dedicadas a eventos multitudinarios.

Publicidad

El parque contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados por la empresa española Action Park Waterscapes. Entre sus principales atractivos destacan una pileta de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros de agua y olas que alcanzan hasta 1,8 metros de altura, así como un río de 500 metros, considerado uno de los circuitos más extensos del país, rodeado por playas, reposeras y sombrillas. Además, dispondrá de un sector VIP con propuestas gastronómicas exclusivas.

El suministro de agua provendrá de cuatro pozos conectados a un río subterráneo ubicado a 200 metros de profundidad. Para garantizar la calidad y la recirculación constante, el parque implementará un sistema de diez filtraciones diarias distribuidas en cinco salas de máquinas.

Publicidad

El proyecto se fundamenta en principios de sostenibilidad, con un enfoque en la preservación del agua y la flora local, además de fomentar el vínculo con la comunidad y proveedores regionales. Así lo destacó Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina.

Infinito Open aspira a convertirse en un nuevo polo turístico y comercial de relevancia para Córdoba, impulsando tanto el turismo como la actividad cultural en la región. Para la temporada 2026–2027, está planificada una segunda etapa que incluirá un sector de juegos extremos y una atracción llamada Vuelta al Mundo, con una altura de 108 metros, ampliando aún más el atractivo del complejo y consolidando a Córdoba como un destino turístico en crecimiento.