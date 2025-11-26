En las últimas semanas, varios clubes de la Primera Nacional manifestaron públicamente su respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio Tapia, en medio de una fuerte controversia que generó diversas críticas y debates entre los aficionados al fútbol.

Entre los equipos que expresaron su apoyo se encuentran los finalistas del reducido por el segundo ascenso a la Primera División: Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Racing de Córdoba, Quilmes y Güemes de Santiago del Estero. Estas instituciones eligieron respaldar a la AFA en un contexto de cuestionamientos constantes.

Deportivo Madryn, a pocos días del partido decisivo por el ascenso, publicó un mensaje en Instagram donde manifestó un enérgico rechazo a los ataques dirigidos hacia la AFA y Tapia. La publicación incluyó la frase: "El Poder Real quiere quedarse con el Fútbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos", y denunció que esto genera odio y desapego para luego apropiarse del deporte nacional ante la indiferencia general.

El club destacó que los embates están dirigidos contra un modelo que defiende a las instituciones sociales, promueve el federalismo y posicionó al fútbol argentino en lo más alto a nivel mundial. Sin embargo, la publicación de Deportivo Madryn recibió numerosas críticas, motivo por el cual se decidió cerrar los comentarios para evitar mayores conflictos.

Durante el torneo de la Primera Nacional, Deportivo Madryn estuvo involucrado en polémicas, especialmente en la segunda fase del reducido. La AFA le otorgó por ganado un partido ante Gimnasia de Jujuy por 3-0 debido a supuestas amenazas de dirigentes hacia el cuerpo arbitral, una situación que también generó controversia.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto expresó un pronunciamiento similar, defendiendo la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia frente a lo que definió como un escenario de exposición y cuestionamiento mediático permanente.

Este respaldo de los clubes del ascenso se produce en un momento delicado para la AFA, que recientemente generó polémica al entregar un título a Rosario Central por ser el puntero en la tabla anual, un trofeo que no existía formalmente hasta que la entidad lo oficializó en una decisión tomada en una oficina el jueves pasado.