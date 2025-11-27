Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, habló públicamente por primera vez luego de la controversia que generó la definición del título otorgado a Rosario Central y las reacciones que despertó en distintos sectores, entre ellos el presidente Javier Milei y Juan Sebastián Verón.

Durante la gala de los premios Alumni en el predio de Ezeiza, Tapia remarcó que la situación no es nueva dentro del fútbol argentino. “No es la primera vez que vivimos esto; pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, afirmó ante los dirigentes.

En medio de las críticas externas, el titular de la AFA subrayó que su legitimidad proviene de la estructura interna del fútbol nacional. “A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes”, sentenció.

Tapia también cuestionó el modo en que se dio la discusión pública tras la decisión que benefició a Rosario Central, que derivó incluso en un pasillo de jugadores de Estudiantes que generó un pedido de sanción. “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara”, sostuvo.

Acompañado por dirigentes de distintos clubes, el presidente de la AFA destacó el rol de quienes integran el sistema futbolístico. “Todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes”, remarcó.

Tapia mantiene su mandato vigente hasta 2028 y reiteró que cualquier cambio en la conducción deberá surgir del propio ámbito dirigencial. “Cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, concluyó.