El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027-2031, en reemplazo de António Guterres.

Durante el acto de presentación, Quirno destacó que “es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, resaltando su reconocida trayectoria internacional como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) durante seis años.

Publicidad

El canciller subrayó que Grossi ha demostrado una gran capacidad de liderazgo en contextos complejos que impactan la paz y la seguridad global, atributos que consideró fundamentales para ejercer el máximo cargo de la ONU en el actual escenario mundial, marcado por múltiples desafíos.

Asimismo, Quirno señaló la necesidad de consolidar reformas dentro de la organización para fortalecer su eficacia y prestigio, objetivo para el cual Grossi podría aportar una gestión eficiente y basada en resultados.

Publicidad

Rafael Grossi, con más de cuatro décadas de experiencia en la diplomacia argentina, fue reelegido para un segundo mandato al frente del OIEA en 2023. Su trabajo se orienta a promover la paz y la seguridad internacional mediante una administración transparente y efectiva.

Actualmente, António Guterres cumple su segundo mandato como secretario general de la ONU, iniciado en 2022 y con finalización prevista en 2026. Guterres, ex primer ministro de Portugal y expresidente de la Internacional Socialista, ha tenido un rol destacado en la gestión de crisis globales recientes, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la situación en Gaza tras los eventos de octubre de 2023.