José Luis Chilavert, ex arquero de Vélez Sarsfield, manifestó su respaldo a Juan Sebastián Verón en la controversia que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y solicitó la intervención de Mauricio Macri, actual presidente de la Fundación FIFA.

Chilavert calificó como “valiente” la actitud de Verón y expresó su sorpresa por el silencio de los dirigentes, especialmente de Macri, a quien recordó que “conoce la mafia” y que debería ejercer su responsabilidad institucional para apoyar al ex futbolista.

La polémica se desató luego de que la Liga Profesional otorgara el título anual 2025 a Rosario Central, decisión que generó rechazo en Estudiantes de La Plata, club que denunció no haber participado ni votado en esa resolución. Mientras la AFA y la Liga Profesional sostienen que la aprobación fue unánime, Estudiantes desmintió esa versión.

En medio del conflicto, la AFA exigió que Estudiantes realice un pasillo de honor al equipo campeón antes del partido entre ambos. Los jugadores del Pincha cumplieron la orden, pero lo hicieron de espaldas a Rosario Central, lo que agravó la tensión y abrió la posibilidad de sanciones disciplinarias.

Chilavert, quien públicamente apoya al presidente Javier Milei, criticó a Macri por su silencio ante las irregularidades en el fútbol nacional y lo instó a defender a Verón frente al poder central de la AFA, subrayando la importancia de que el ex mandatario actúe conforme a su rol en la Fundación FIFA.

Este episodio refleja un conflicto que ha trascendido lo deportivo para instalarse en la política del fútbol argentino, con repercusiones que prometen seguir escalando en los próximos meses.