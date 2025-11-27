El Gobierno de San Juan ya puso fecha para el inicio del ciclo lectivo 2026. Según informó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, a DIARIO HUARPE, las actividades escolares comenzarán el lunes 2 de marzo para todas las instituciones educativas.

Fuentes explicó que la propuesta ya fue elevada a Nación, luego de ser revisada por las direcciones de área en función de las actividades previstas. Desde el ministerio esperan que ese precalendario sea aprobado para poder ponerlo en vigencia

Publicidad

Además, la titular de la cartera comentó que el 28 y 29 de diciembre comenzará la licencia anual reglamentaria. Cumplidos los 45 días correspondientes, se prevé el regreso de directivos, supervisores y docentes. “El 13 y 14 de febrero comienzan las actividades que sirven para preparar el año escolar en cada uno de los establecimientos”, detalló.

Aunque el ciclo 2025 aún no finaliza, la definición anticipada busca ordenar el trabajo administrativo y permitir que las escuelas organicen sus actividades con tiempo. Desde la cartera educativa remarcaron que el objetivo es cumplir con la mayor cantidad posible de días de clase, en línea con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.

Publicidad

Asimismo, la cartera educativo anunció que el calendario completo será publicado en los próximos días. Allí se incluirán las fechas centrales del ciclo lectivo, desde inscripciones hasta períodos de evaluación y recesos. Con las fechas ya definidas, Educación apunta a que el sistema escolar llegue a marzo con la organización resuelta y cada comunidad educativa preparada para iniciar el ciclo lectivo 2026 sin contratiempos.