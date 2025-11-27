El Gobierno nacional resolvió flexibilizar las restricciones para los viajes de descanso de los ministros, una medida que marca un cambio respecto del verano de 2025. Según confirmaron fuentes oficiales, Javier Milei dio el visto bueno para que los funcionarios puedan elegir “destinos lógicos”, sin prohibiciones específicas.

La decisión fue comunicada durante la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente y el jefe de ministros, Manuel Adorni. En ese encuentro se revisaron las condiciones aplicadas durante el primer verano de gestión, cuando se solicitó evitar viajes a lugares considerados ostentosos bajo la consigna de “no hay plata”.

Este año, la única exigencia será justificar las ausencias durante los primeros 15 días de enero, período en el que el Gobierno buscará concentrar esfuerzos en la aprobación de las reformas de segunda generación previstas para febrero. Además, se organizan los equipos que deberán permanecer activos y se mantiene la posibilidad de interrumpir las vacaciones en caso de urgencias.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que destinos como Punta del Este, Estados Unidos y Europa, que en 2025 quedaron prácticamente vedados, estarán habilitados siempre que se consideren razonables. “No hay limitaciones, cada uno puede viajar donde guste, siempre y cuando sean lugares lógicos”, señalaron.

La revisión se abordó en el Salón Eva Perón, donde también participaron los funcionarios que asumirán en Seguridad y Defensa: Alejandra Monteoliva y Carlos Presti. La reunión reunió a todos los ministros, además de Karina Milei, María Ibarzabal, Santiago Caputo y Martín Menem.

La flexibilización contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando varios ministros debieron modificar sus planes. Entre ellos, Mariano Cúneo Libarona, que suspendió un viaje familiar a Punta del Este. La única excepción fue Patricia Bullrich, autorizada a viajar a Estados Unidos para cumplir un compromiso personal.

Aunque no se explicaron públicamente los motivos del cambio, algunos funcionarios interpretaron que las restricciones iniciales resultaban poco compatibles con la impronta liberal del Gobierno. Sin embargo, existe consenso interno respecto de mantener ciertos cuidados en medio del proceso de ajuste económico.

Con esta modificación, Milei retoma una modalidad acorde a lo que él mismo define como su rutina de trabajo intensiva. En enero de 2025 sólo se tomó unos días en Mar del Plata, y aunque no hay confirmación oficial, se espera que este verano mantenga un esquema similar.