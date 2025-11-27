La situación judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Tras un año sin abonar los gastos correspondientes a la cuota alimentaria de las dos hijas que tienen en común, la Justicia argentina confirmó que el futbolista fue incorporado oficialmente al registro de deudores alimentarios. La decisión abre la puerta a nuevas medidas que podrían complicar sus próximos movimientos en el país.

La información fue revelada en DDM (América TV), donde el periodista Guido Záffora mostró el documento que certifica la inscripción. “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi”, señaló al aire. La conductora Mariana Fabbiani reforzó el carácter sorpresivo del fallo y el panel analizó sus implicancias.

Según detallaron, el juez Hagopian resolvió incluir al delantero en el padrón luego de que la Justicia evaluara una presentación realizada meses atrás por el entonces abogado de Wanda, Nicolás Payerola. La defensa de Icardi había apelado, pero los argumentos no fueron considerados suficientes para evitar la medida.

El punto central pasó por el monto adeudado. Fuentes del caso indicaron que la deuda asciende a 600.000 dólares, cifra que sorprendió incluso a los especialistas consultados. En el programa explicaron además que la decisión habilita a Wanda Nara a solicitar restricciones adicionales, como la imposibilidad de renovar el pasaporte, el registro de conducir o incluso salir del país hasta regularizar la situación.

El abogado César Carozza, invitado al ciclo, sostuvo que la cuota es un derecho exclusivo de las hijas menores del matrimonio. “Esto se lo debe a sus hijos. Las deudas entre Wanda e Icardi son personales, pero esto es aparte”, remarcó. También explicó que la Cámara no dio lugar a la apelación de la defensa del futbolista al considerar que no estaba fundamentada de acuerdo con los artículos 265 y 266 del Código Procesal.

El fallo puede impactar directamente en la relación del jugador con sus hijas durante futuras visitas al país. Según Záffora, la medida podría dificultar que Icardi viaje a la Argentina si no regulariza la deuda, salvo que los encuentros se realicen en otro país. No obstante, el juez otorgó las aseguraciones necesarias para que pueda continuar desempeñándose en el Galatasaray.

En este contexto, desde el entorno de Wanda sostienen que la instrucción es avanzar con todos los recursos disponibles. “La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”, afirmó Záffora. El caso continúa su curso tanto en Argentina como en Italia, donde también existen instancias judiciales en trámite.

Con esta resolución, la disputa legal suma un precedente clave y deja en manos del tribunal los próximos pasos en una de las causas de mayor exposición pública del ámbito del espectáculo.