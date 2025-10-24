Mariana Brey contra Nancy Pazos: "¿Me Quiere Censurar Acaso?"

El conflicto entre las periodistas Mariana Brey y Nancy Pazos está lejos de resolverse, luego de que Pazos decidiera demandar a su compañera tras un fuerte cruce mediático. La disputa se originó cuando Brey calificó a Pazos de “golpista”, a lo que Pazos respondió tildándola de “pelot*da”, llevando el pleito directamente a la Justicia.

Ante la acción legal, Mariana Brey se mostró visiblemente molesta y lanzó una pregunta directa sobre la intención de su colega: “¿Me quieren censurar acaso?”.

Brey, quien afirmó que trabaja para ganarse su dinero, dejó en claro su postura: “no molestaría nunca a la justicia, menos para sacarle plata a alguien sin ningún tipo de fundamento”. La panelista también enfatizó que ella posee “dos dedos de frente” y que no utilizaría la justicia para resolver algo tan trivial. En su defensa, sostuvo que molestar a la Justicia por algo “tan banal o insignificante me parece algo ridículo y lo manifiesto como una ciudadana súper responsable”.

Fiel a su estilo, Brey también replicó a los dichos de Pazos, quien había señalado que la acción judicial buscaba ser una medida ejemplificadora porque Brey "es una ignorante". La periodista se limitó a responder que respeta esa opinión.

Sobre su defensa, Brey aclaró que no está manejando el conflicto en solitario, sino que cuenta con “el abogado del canal”. A pesar de esto, continuó criticando la decisión de Pazos al decir que Nancy “se supone que es un ser con dos dedos de frente y eso —el no denunciar el cruce en la justicia— lo tiene que tener en cuenta”.