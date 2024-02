La obra pública es el objetivo principal de la actual intendenta Daniela Rodríguez de Gramajo para que Chimbas siga creciendo. En los próximos meses, precisamente durante las primeras semanas de abril, se llevarán a cabo diversas inauguraciones de plazas y playones deportivos, entre otros proyectos, que favorecerán a la infraestructura y al deporte en el departamento.

Dichos proyectos fueron comenzados en la anterior gestión de Fabián Gramajo y la actual intendenta decidió darles continuidad con el mismo equipo de trabajo. Comentaron que para paliar a la crisis económica que atraviesa el país, fueron previéndose de material para las obras, comprado con anticipación para desarrollar las obras.

Publicidad

Las obras que se realizan en el departamento, utilizan mano de obra municipal.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Rodríguez dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cuál es el objetivo de las obras y cómo se llevaron a cabo. “Esto es gracias a la continuidad de un proyecto que lo podemos garantizar porque fue planificado en su debido tiempo formando parte del equipo de trabajo de Fabián y hoy como intendenta liderando el equipo”, expresó.

Los fondos y materiales con los que se realizan y avanzan las obras fueron previstos y comprados en la gestión anterior. “Fuimos previendo que la situación económica no era la mejor y con la situación del momento se pudo hacer compras bien pensadas. En ese sentido, fuimos buenos previsores y hacer una buena planificación nos garantizó llegar a este momento con obras en curso y otras próximas a comenzar”.

Algunas de las obras más importantes son plazas y playones deportivos en diversos barrios chimberos.

A su vez, enfatizó sobre la importancia de sostener la obra pública que, en su caso, se realiza con “compra de materiales en locales del departamento y la mano de obra municipal, que es lo que nos genera más puestos de trabajo”, aseguró. “Ese circuito económico del departamento se va sosteniendo y se va trabajando con ellos, pero es necesario tenerlos en cuenta”, agregó. En el caso de estas obras, fueron financiadas con recursos mixtos, una parte por el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y la otra desde el mismo municipio. “Viajamos con Fabián el año pasado a Buenos Aires para gestionar estos fondos que llegaron, pero como en diciembre hubo una explosión de precios, no fueron suficientes. Es por eso que desde el municipio seguimos con la ejecución de los playones y decidimos saldar los gastos para darle continuidad a los proyectos ya comenzados”, anunció.

Tanto la mano de obra como la compra de materiales, se realizó dentro del departamento para fomentar el comercio y los puestos de empleo.

Por último, agradeció el acompañamiento de los chimberos y explicó que se escucha a los vecinos para realizar las diversas obras. “Cuando uno arma la proyección y planifica, siempre se ha hecho en conjunto con los vecinos. Uno puede tomar la decisión solo, pero no sabe si es la adecuada para ellos si no se consulta”, dijo Rodríguez. Agregó que este trabajo no se hubiera podido realizar de no continuar con el trabajo del equipo queque lideró el departamento en ocho años.

Publicidad

“Es parte del cariño que uno le tiene a la tierra donde vive y trabaja. Quiero recalcar la continuidad de este trabajo de este equipo por el proyecto nuestro que le llamamos Chimbas te quiero. Tenemos mucho cariño y mucha responsabilidad hacia la gente”, finalizó.

La intendenta dialogó con algunos vecinos, como así también, trabajadores de la zona.

Obras próximas a inaugurar

Las obras que fueron comenzadas en la gestión anterior, tendrán fecha de inauguración aproximada, luego de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Chimbas, que será en las primeras semanas de abril. Entre las obras que ya ultiman detalles se encuentran: los playones deportivos de los barrios Lebensohn, Andacollo 8, Natania 8 y 19 de Abril; las plazas de los barrios Las Calandrias y Comuna San Miguel y el portal de ingreso de calle Vidable y Benavidez. “La responsabilidad hoy por hoy es terminar lo que ya está en curso”, argumentó la intendenta.

Lo que se viene

Una vez que finalicen estas obras en curso, se dará inicio a otra batería de obras que formarán parte del proyecto que comenzó en la gestión anterior, financiado con fondos mixtos. Algunas de ellas son: plazas de los barrios Los Tamarindos, Lote Hogar N.º 1 Y Loteo Santa Isabel; plaza y playón deportivo en la Villa El Salvador; iluminación led en calles Rodríguez desde calle Blanco hasta Puente San Martín y en el Circuito Fernández Barrientos y por último, se continuará con la segunda etapa del Centro Comercial a Cielo Abierto de calle Mendoza.