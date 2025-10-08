La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes capitalinos. En esta ocasión, la reconocida cadena internacional KFC (Kentucky Fried Chicken) próxima a desembarcar en San Juan confió al municipio el proceso de búsqueda y preselección de su futuro equipo de trabajo.

Como parte de esta articulación, este miércoles 8 de octubre, a las 9 de la mañana, se realizó una preentrevista virtual vía Zoom desde el Museo de la Historia Urbana. La jornada fue organizada por la Dirección de Empleo de la Ciudad en conjunto con la directora de Recursos Humanos de la empresa, marcando un paso clave hacia la instalación de la marca en la provincia.

Para este primer encuentro fueron convocados más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años,. Foto: Gentileza

Para este primer encuentro fueron convocados más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años, todos ellos registrados en la base de datos de la Dirección de Empleo y participantes de los distintos programas de capacitación laboral que impulsa la Municipalidad.

Durante la actividad se desarrollaron tres etapas: primero, una presentación institucional que dio contexto al encuentro; luego, una exposición sobre la metodología de entrevista que aplicará KFC en su proceso de selección; y finalmente, la explicación de los criterios de evaluación que la empresa tendrá en cuenta para definir los perfiles más adecuados para su equipo.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso de la gestión en acompañar a los jóvenes en su inserción laboral y en generar puentes con empresas que eligen invertir y crecer en San Juan. La alianza con KFC, una de las cadenas gastronómicas más reconocidas del mundo, representa un paso más en la política de la Ciudad de potenciar el talento local y facilitar el acceso al empleo formal