El Cyber Monday 2025 alcanzó más de 6,4 millones de usuarios en su web oficial y registró un pico de 150.000 personas conectadas simultáneamente el martes por la noche, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Durante los primeros días del evento de compras online, los consumidores mostraron un comportamiento planificado, con foco en productos de alto valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y televisores.

Estas categorías dominaron el ranking desde la previa hasta el primer día del Cyber Monday, confirmando que muchos usuarios esperaron las promociones para renovar equipamiento del hogar o tecnología personal.

A partir del segundo día, se registró un cambio de tendencia: las zapatillas se posicionaron como el producto más buscado, desplazando a los electrodomésticos.

Además, aumentaron las búsquedas de freidoras, bicicletas y ventiladores, lo que sugiere un comportamiento más exploratorio, con compras impulsivas motivadas por la conveniencia y el precio, aunque sin abandonar las categorías más tradicionales.

El ranking de términos más buscados muestra la evolución del interés de los usuarios. En la previa del evento, lideraban heladeras, celulares y aires acondicionados, mientras que el primer día el top tres estuvo conformado por aires acondicionados, heladeras y zapatillas. Ya en el segundo día, las zapatillas pasaron al primer lugar, seguidas por aires acondicionados y heladeras.

Según el informe de la CACE, las provincias que registraron mayor actividad fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, consolidando el liderazgo de los grandes centros urbanos en el comercio electrónico nacional.

El CyberMonday concluirá este miércoles a la medianoche y, una vez finalizado, la cámara empresaria elaborará el informe oficial con los resultados de uno de los eventos más relevantes del año para el e-commerce argentino.

Cuáles fueron los productos más buscados en el CyberMonday

Previa:

Heladera

Celular

Aire Acondicionado

Lavarropas

Zapatillas

TV

Notebook

Sillón

Colchón

Bicicleta

Día 1:

Aire Acondicionado

Heladera

Zapatillas

Celular

Lavarropas

TV

Notebook

Sillón

Perfume

Ventilador

Día 2:

Zapatillas

Aire Acondicionado

Heladera

Celular

Lavarropas

TV

Notebook

Ventilador

Freidora

Bicicleta

Fuente: Ámbito