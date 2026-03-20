El peso de la estructura estatal, según datos oficiales expuestos por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, determina que el 82,19% de los recursos disponibles de la provincia se destinarán al pago de salarios de la administración pública desde marzo, una cifra que evidencia la fuerte rigidez del gasto y el escaso margen para otras erogaciones.

“El gasto más importante de la Provincia son los sueldos”, sintetizó el funcionario, al detallar que la grilla salarial mensual alcanzará los $130.000 millones. Ese monto, además, no será estático: “Luego se incrementa en mayo y en junio, donde ocurren otros aumentos salariales”, advirtió.

El dato cobra dimensión cuando se lo pone en relación con los ingresos reales del Estado provincial. Gutiérrez explicó que San Juan recibe aproximadamente $156.000 millones por coparticipación, a lo que se suman “unos $30.000 millones de recaudación provincial”, dijo el funcionario. Sin embargo, tras la distribución automática a municipios, el monto disponible efectivo ronda los $158.160 millones.

Sobre esa base, el impacto es contundente: de cada $100 que ingresan a las arcas provinciales, $82,19 se destinan exclusivamente al pago de salarios. El 17,81% restante —unos $28.160 millones— debe cubrir el resto del funcionamiento estatal, desde la compra de medicamentos hasta áreas sensibles como seguridad, educación y servicios.

“Por coparticipación San Juan recibe $156.000 millones, el restante se usa para comprar remedios y cubrir toda la funcionalidad del Gobierno”, explicó el ministro. Y agregó un dato clave sobre la distribución de los fondos: “De ese monto total, la Provincia se queda con el 86%, porque el resto va a los municipios”.

El funcionario también puso el foco en la composición del empleo público como uno de los factores estructurales del problema. “Hoy tenemos una composición de casi 52.000 empleados públicos y en la última gestión se incrementaron en 15.000, y ahí está el problema”, señaló.

En ese contexto, el Ministerio de Economía analiza alternativas para contener el crecimiento del gasto. “Estamos evaluando medidas para eficientizar el gasto”, adelantó Gutiérrez, aunque sin precisar aún cuáles podrían ser las herramientas concretas.

Con un calendario de aumentos ya previsto para los próximos meses y una planta estatal en expansión en los últimos años, el desafío de la gestión pasa ahora por equilibrar las cuentas sin afectar el funcionamiento del Estado, en un escenario económico que sigue siendo exigente y con recursos acotados.