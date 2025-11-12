Mauro Icardi regresó a Argentina casi al mismo tiempo que el actor Johnny Depp. Depp se encontraba en el país participando de una entrevista con Vero Lozano en Telefe. Esta coincidencia generó la expectativa de un posible encuentro entre Icardi y Depp, pues el futbolista se había mostrado en innumerables ocasiones como un admirador del actor.

A pocas horas de haberse cruzado con Johnny Depp en los pasillos del canal, Wanda Nara compartió el momento en su cuenta de Instagram. La empresaria publicó la foto con un mensaje agradecido: "Gracias por tus amables palabras".

A pesar de que Icardi estaba concentrado en pasar tiempo con sus hijas —a quienes no veía desde hacía varios meses—, la publicación de su ex no le resultó indiferente.

Rápidamente, Icardi reaccionó marcando distancia digital de su ídolo cinematográfico. El futbolista decidió dejar de seguir al actor en la misma red social. Este gesto no pasó inadvertido, y los usuarios de las redes lo interpretaron inmediatamente como una muestra clara de enojo.

La reacción de Icardi es particularmente significativa debido al nivel de fanatismo que el futbolista había mostrado por el protagonista de Piratas del Caribe.

Durante los momentos más tensos de su separación de Wanda Nara, Icardi incluso había tomado a Depp como referencia. En distintas publicaciones vinculadas a su conflicto sentimental, Icardi aludía al intérprete, comparando su propia historia con la del actor y su batalla judicial contra Amber Heard. Icardi había llegado a considerar a Depp como un ejemplo de resiliencia.