Una jornada de tensión se vivió este viernes en Mendoza luego de que varias instituciones educativas recibieran amenazas anónimas por correo electrónico, lo que obligó a evacuar a cientos de alumnos, docentes y personal administrativo. Entre las instituciones afectadas se encuentra la Universidad Católica Argentina (UCA), que activó el protocolo de emergencia dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

En un comunicado oficial, la UCA informó: “Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia y a evacuar los edificios de la UCA, en sus niveles educativos primario, secundario y universitario. Por este motivo, queda suspendida toda actividad hasta el día lunes.”

Durante la mañana, una situación similar se registró en el colegio Santa María Goretti, perteneciente a la misma comunidad educativa, donde también se ordenó la evacuación inmediata y la suspensión de clases. “Se radicaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Las actividades se van a retomar con normalidad el día lunes”, detalló Gabriela Quinteros, del Área de Comunicación de la UCA.

Paralelamente, otra amenaza fue recibida en la escuela Papa Francisco de Godoy Cruz, donde un mensaje advertía que “iban a ir con una ametralladora”. El hecho generó alarma entre padres y alumnos, y las autoridades dispusieron la evacuación preventiva mientras los padres acudían a retirar a sus hijos.

La División de Explosivos de la Policía de Mendoza y equipos de Investigaciones realizaron inspecciones exhaustivas en los establecimientos y no hallaron elementos sospechosos. Sin embargo, las actividades permanecerán suspendidas hasta garantizar completamente la seguridad.

Por estas horas, la Fiscalía provincial y delitos tecnológicos trabajan para identificar el origen de los correos y determinar si las amenazas forman parte de una acción coordinada.