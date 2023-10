Michael Cheika y su mensaje tras avanzar a cuartos de final en el Mundial de Rugby

Los Pumas derrotaron 39-27 a Japón en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Rugby y se metieron en cuartos de final. El cuadro argentino buscará un lugar en semifinales contra Gales, en un duelo que será más que complejo. Sin embargo, Michael Cheika habló con la prensa y analizó las opciones que tienen sus dirigidos, además de ser autocrítico por lo visto contra los asiáticos.

Siendo de esa manera, el head coach de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, aprovechó para analizar el pase del equipo argentino a los cuartos de final del Mundial de Rugby. "Fuimos efectivos en ataque, pero cometimos errores del otro lado. Para mí, los jugadores tuvieron esa voluntad gracias al apoyo del público, que gastó mucho dinero para venir y estar acá, la semana próxima también", dictó.

"Pero ahora que esta presión pasó, podemos ir por lo próximo", resolvió Michael. Sobre las fallas que efectuaron Los Pumas durante el partido con Japón, el oceánico destacó: "Los errores pasan y hacen al partido. Se trata de cómo volvemos de esa situación. Volvimos muy bien de situaciones difíciles. Ahora necesitamos claramente confirmar una buena acción con otra buena acción".

Confianza plena

Para cerrar, Michael Cheika analizó el duelo de cuartos con Gales, el que claramente deja buenas opciones de avanzar a semifinales para el conjunto argentino: "Estamos bien, pero no estamos acá para estar en cuartos de final. No quiero decir mucho más, pero lo sabemos. Ahora es realmente knock out. Estamos muy contentos. Quiero llevar a este equipo lo más lejos que pueda en esta competencia".

Si bien no será nada sencillo contra Gales en cuartos de final, Michael Cheika confía en sus dirigidos y entiende que tiene lo necesario para poder meterse entre los cuatro mejores del mundo en el Mundial de Rugby 2023: "En lo personal estoy contento, pero ya pensamos en la semana próxima. Más que todo, estoy contento por el público porque tener un apoyo así en Francia es increíble".