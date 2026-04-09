Milei agradeció a Orrego tras la aprobación de la reforma de Glaciares

Luego de la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei destacó el respaldo político que permitió avanzar con la iniciativa y agradeció especialmente al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a quien ubicó entre los actores centrales del proceso.

La norma fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. En ese contexto, el mandatario nacional difundió un comunicado oficial en el que reconoció el acompañamiento de cinco gobernadores considerados “claves” por la Casa Rosada: Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores”, señaló el texto oficial, marcando el peso político de las provincias en la construcción de la mayoría parlamentaria.

El respaldo de estos mandatarios resultó determinante para que el oficialismo, junto al PRO, la UCR y fuerzas provinciales, lograra reunir los votos necesarios y sancionar una de sus leyes estratégicas en materia de recursos naturales.

Un cambio con eje en las provincias

Desde el Gobierno nacional defendieron la reforma como una herramienta orientada a fortalecer el rol de las provincias sobre sus recursos. Según el comunicado, el objetivo es “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

En esa línea, se sostuvo que la modificación introduce criterios técnicos más precisos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, permitiendo al mismo tiempo habilitar actividades productivas en zonas que, según el oficialismo, estaban “mal catalogadas” en la normativa anterior.

La Casa Rosada también cuestionó la ley sancionada en 2010, al considerar que su redacción generaba restricciones excesivas y ambigüedades que afectaban el desarrollo de actividades económicas, particularmente en el sector minero.

El peso de las provincias mineras

El Gobierno vinculó el acompañamiento de los gobernadores con un reclamo histórico de las provincias con fuerte actividad extractiva, agrupadas en espacios como la Mesa del Litio —integrada por Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, que también incluye a San Juan y Mendoza.

En ese sentido, el comunicado sostuvo que la reforma “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Además del reconocimiento a los mandatarios provinciales, Milei destacó el trabajo de funcionarios nacionales involucrados en la elaboración del proyecto, al señalar que se trató de “un esfuerzo coordinado” que permitió alcanzar un marco normativo “claro, federal y técnicamente sólido”.

Debate y críticas opositoras

Pese al respaldo logrado por el oficialismo, la reforma generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que advirtió sobre posibles retrocesos en materia ambiental y el riesgo de habilitar proyectos extractivos en zonas sensibles.

Aun así, el Gobierno logró imponer su mayoría en una sesión que transcurrió con menos tensión de la esperada y en la que el oficialismo optó por una estrategia de bajo perfil, acortando intervenciones ante la certeza de contar con los votos necesarios.

En ese escenario, el agradecimiento explícito de Milei a Orrego y al resto de los gobernadores expuso con claridad el rol de las provincias en la aprobación de una ley que redefine el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo en la Argentina.