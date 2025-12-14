Javier Milei expresó su felicitación a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, después de que los primeros resultados oficiales confirmaran su triunfo en el balotaje frente a Jeannette Jara, representante del Partido Comunista.

El mandatario argentino manifestó su alegría por el resultado y calificó a Kast como su amigo. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei sostuvo: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

La jornada electoral en Chile contó con una masiva participación, superando los 15,7 millones de votantes en un proceso obligatorio supervisado por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y con la vigilancia de más de 26.000 efectivos. Las autoridades informaron que todo transcurrió con normalidad.

Con el 95% de las mesas escrutadas, Kast, líder del Partido Republicano, obtuvo 59,83% de los votos, mientras que Jara alcanzó el 40,17%. Así, Kast sucederá a Gabriel Boric, cuyo mandato finalizará en marzo de 2026.

Milei destacó la determinación del pueblo chileno y le deseó éxito a Kast en la gestión que comenzará el próximo año. El triunfo del presidente electo fue anticipado por figuras políticas como la ex candidata Evelyn Matthei, quien afirmó: “Todo indica que gana José Antonio Kast y, por lo tanto, vamos a ver qué sucede a partir de marzo”.

Este resultado marca un giro conservador en Chile tras casi dos décadas de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. Kast, de 59 años, lidera una fuerza política que nunca antes gobernó el país.

Durante su campaña, Kast evitó enfocarse en temas valóricos y propuso un “Gobierno de emergencia” centrado en la seguridad pública, el control migratorio y el crecimiento económico. Entre sus promesas destacó el cierre de la frontera con Bolivia y la expulsión de 300.000 personas que ingresaron irregularmente: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”, afirmó en Viña del Mar.

También propuso fortalecer las policías y respaldar a las fuerzas armadas en el control territorial.

José Antonio Kast nació en Santiago el 18 de enero de 1966. Es el menor de diez hermanos, con ascendencia alemana, y se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su carrera política comenzó en el movimiento gremialista, donde conoció a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que militó casi 20 años antes de fundar el Partido Republicano en 2019.

Padre de nueve hijos y casado con la abogada Pía Adriasola, Kast es miembro del movimiento católico de Schoenstatt. Defendió durante su campaña “la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y adelantó que en su gobierno “vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

Fue diputado durante cuatro períodos consecutivos y, tras abandonar la UDI en 2016, inició su carrera presidencial como independiente, obteniendo un 8% de los votos en 2017. En 2021 ganó la primera vuelta con el 27,8%, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

A nivel internacional, Kast ha participado en foros conservadores en Europa y América, incluyendo la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y eventos organizados por Vox en España. Mantiene vínculos con líderes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni, y en noviembre de 2024 felicitó a Donald Trump tras su victoria electoral: “Mis felicitaciones a Donald Trump. Un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”, escribió en X.

Al concluir su campaña, Kast resumió su momento político con la frase: “La tercera es la vencida”. Tras votar, calificó la situación del país como “muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir Chile.