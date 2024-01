Milei espera conseguir el dictamen mañana y aparece una reforma sorpresiva

El Presidente Javier Milei y sus principales colaboradores redactaron este fin de semana los últimos cambios de lo que ellos consideran que debe ser el dictamen a aprobar en las próximas 48 horas, antes del paro nacional de la CGT, y que lleve a la ambiciosa ley ómnibus a tener media sanción en la Cámara de Diputados hacia el fin de la semana.

Esta será una contrapropuesta de las medidas planteadas por los bloques dialoguistas en la cámara baja, que son parte necesaria para que el bloque de La Libertad Avanza pueda impulsar su propio proyecto de ley. En ese documento estarán contempladas la gran mayoría de los puntos consensuados entre ambas partes, aunque los diputados opositores -e incluso los oficialistas- desconocen el texto final.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De los 664 artículos y seis anexos que contenía originalmente, la denominada Ley de Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos pasó por un proceso de revisión de más de 100 artículos que habían sido impugnados por la oposición o que fueron revisados propiamente por el Gobierno debido a cuestiones de mala redacción o por las ponencias en las sesiones informativas del plenario de comisiones de Diputados.

Aquella instancia que constó de casi dos semanas, una primera con disertaciones de funcionarios y otra con exposiciones de entidades empresariales y sociales, entre otros. "Se nos dilataron los tiempos, se agregaron casi 140 exposiciones y eso hizo atrasar todo. En Davos, Javier [Milei] se impacientó y pidió acelerar", indicó a El Cronista un integrante del bloque de La Libertad Avanza.

Los próximos pasos de la ley ómnibus y los requisitos de Milei

El Presidente les había pedido a sus diputados semanas atrás no atrasar el tratamiento parlamentario para conseguir la sanción de la ley antes del vencimiento de las sesiones extraordinarias. Esto no pasó: en el Boletín Oficial de hoy, Milei extendió esa fecha del 1 de febrero hacia el 15 del mismo mes. La Casa Rosada reestructuró sus objetivos y buscan que para el viernes la Ley Bases esté aprobada en la Cámara baja, y que la semana próxima el proyecto comience a ser tratado en el Senado.

El primer paso de ese largo proceso será la presentación este lunes del proyecto a dictaminar en el plenario de comisiones. El Gobierno espera el acompañamiento de los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal: contando a los diputados de La Libertad Avanza, esta alianza implicaría que el oficialismo se aseguraría 60 de 115 firmas para hacer un dictamen de mayoría y 132 bancas para levantar la mano en el tratamiento en el recinto. Si se cuentan bloques minoritarios, el número es mayor.

Publicidad

Para movilizar el proyecto, los espacios opositores se reunieron el jueves pasado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el ministro del Interior Guillermo Francos y el consultor Santiago Caputo; a quienes Milei les encomendó que se reúnan con los principales jefes de bloque y les transmitan la flexibilización del Ejecutivo y la consideración de varias contrapropuestas.

En esos dos encuentros, la mayoría de los opositores les comunicaron una posición casi inflexible: que el Gobierno debía desistir de que Milei derogue la fórmula de movilidad jubilatoria y se arrogue la facultad de decidir los aumentos y que no se convalidarían mayores subas de retenciones, tal y cómo el Ministerio de Economía pretende para el caso de granos claves como el maíz, el trigo y el poroto de soja y sus derivados.

Fuentes del bloque violeta le comentaron ayer a este medio que se está estudiando para el caso de las jubilaciones en la propuesta de la indexación por la inflación, algo que dejaría del lado las previsiones de Economía de utilizar al esquema previsional como prenda de ajuste. Este es un reclamo movilizado particularmente por el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, quien en un reportaje con La Nación publicado ayer dijo que "es preferible que directamente se retiren esos temas de la ley".

Sobre el apartado de las retenciones, las principales trabas vienen de parte de las provincias gobernadas por dirigentes de Juntos por el Cambio, que el domingo dejaron un mensaje claro a sus diputados de no avalar eventuales subas en las alícuotas. Un gobernador radical ya advierte en privado que si esto no es cumplido no debería descartarse la posibilidad de un dictamen creado por la oposición. "Hay voluntad de ayudar, vamos a esperar la devolución del Gobierno nacional", indica.

Desde los tres principales bloques confían a este medio que no sería una sorpresa si encuentran cambios de último momento tanto para bien cómo para mal. Los reclamos vienen hasta del bloque Buenos Aires Libre, de la excandidata a gobernadora bonaerense mileista Carolina Píparo, quien también se opone a que Milei determine los aumentos de las jubilaciones, a algunas posibles privatizaciones y "a la liquidación del FGS de la Anses".

Rumores por la inclusión de la reforma laboral en la ley ómnibus

El proyecto de ley a enviar al plenario de comisiones podría tener incluso una sorpresa aún mayor. Diversas fuentes del bloque de LLA ratificaron a este medio que "se está conversando" y que "existe la posibilidad" de incluir la reforma laboral inserto en el DNU desregulador dentro del articulado de la Ley Bases.

Actualmente, ese articulado se encuentra suspendido luego de las cautelares que dictó la Justicia laboral. En la causa específica presentada por la CGT, ese mismo fuero convalidó el pedido del Gobierno para que sea la Corte que en última instancia decida confirmar o rechazar esa medida. Estos no tendrán un plazo límite para hacerlo, por lo que la reforma queda pausada hasta nuevo aviso.

"¿Puede integrarse la reforma laboral en la ley ómnibus?", preguntó este medio a una importante fuente de la Cámara con amplio conocimiento del reglamento. "Sí, porque el proyecto de ley ya incluye la materia", respondió, haciendo alusión a las modificaciones que existen en el blanqueo laboral y en la modificación de la Ley de Empleo Público.

En el bloque libertario abunda la confianza de que si se incluye en el articulado, los sectores dialoguistas estarán dispuestos a convalidarlo en el dictamen y en el recinto. Desde la UCR marcaron que "muchos radicales esperamos a que lo hagan, sería ideal".

En tanto, la lapicera está en manos del Poder Ejecutivo, quienes no confirmaron esta versión ante los contactos de El Cronista. Desde el círculo del jefe de Gabinete Nicolás Posse lo relativizaron, aunque sin dar mayores precisiones al respecto.

La agenda más próxima

Por lo pronto, con las limitaciones que puedan llegar a existir, el Gobierno espera hoy frenéticas gestiones de último momento para que Martín Menem pueda llamar al plenario esta tarde, con citación para que mañana se firme el presunto dictamen de mayoría.

El objetivo es tenerlo antes del paro nacional convocado por la CGT y el jueves llevar a cabo la sesión en el recinto, la cual será maratónica: desde el regreso de la democracia que no se abarca un proyecto tan extenso, por lo que el oficialismo espera que se vote el viernes.

"Por el momento estamos a la espera del contenido definitivo, ojalá no se toquetee mucho porque cada cosa que se saque va a aminorar el efecto de la reforma", dice expectante un diputado libertario de primera línea, que admite, al igual que sus pares opositores, que hasta el momento el documento final está en manos de Milei y sus más estrechos asesores.