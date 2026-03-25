El presidente Javier Milei admitió que hubo “contratiempos” en el proceso para reducir la inflación, uno de los principales objetivos de su gestión. Lo hizo a través de una serie de publicaciones en la red social X, donde respondió consultas y cuestionamientos sobre el rumbo económico.

Al referirse a las proyecciones para 2026 y la posibilidad de alcanzar niveles cercanos a inflación cero, el mandatario señaló que surgieron dificultades no previstas, aunque remarcó que el Gobierno mantendrá la estrategia actual. “Han habido contratiempos, pero eso no hará que abandonemos la lucha”, expresó.

Durante sus intervenciones, Milei explicó que la inflación mide la variación de precios y que, incluso en un contexto de subas, puede registrarse una desaceleración si los aumentos son menores que en períodos anteriores. En ese sentido, sostuvo que la tendencia es descendente, aunque reconoció que el problema aún no está resuelto.

El Presidente también utilizó datos recientes para respaldar su postura. Indicó que entre enero y febrero de 2026 la inflación acumuló un 5,9% y señaló que los indicadores muestran una mejora progresiva. Además, aseguró que las proyecciones oficiales apuntan a una inflación más baja en 2027.

En paralelo, ratificó la continuidad del ajuste fiscal, con reducción del gasto público y cambios en la estructura del Estado. “Todavía hay mucho para ajustar”, afirmó, al tiempo que defendió las medidas adoptadas desde el inicio de su mandato.

Las declaraciones se dieron en un contexto de debate público sobre la situación económica y en paralelo a manifestaciones en Plaza de Mayo, donde distintos sectores expresaron críticas a la gestión nacional.