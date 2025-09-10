El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para referirse al asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, en un suceso que ha conmocionado a la política a nivel global. A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario argentino transmitió sus condolencias a la familia de la víctima y a sus seguidores, al tiempo que aprovechó para cuestionar a la izquierda, a la que señaló como un "fenómeno violento".

El líder del Ejecutivo expresó su pesar por la muerte del activista, describiéndolo como un "formidable divulgador de las ideas de la libertad". En su publicación, Milei asoció el asesinato a una "ola de violencia política de izquierda" que, según él, afecta a toda la región. El jefe de Estado concluyó su mensaje con la idea de que "la izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio".

Publicidad

El crimen de Kirk, quien fue baleado en el cuello durante un acto en la Universidad de Utah, generó una fuerte conmoción. Además, era cofundador de la organización Turning Point USA y se había convertido en una figura influyente entre los jóvenes conservadores de Estados Unidos. Su labor se centraba en denunciar el "marxismo" y otras ideologías en los recintos académicos.

El ataque contra el activista ocurrió en medio de una ronda de preguntas y respuestas con el público. Según se observa en videos que circularon en las redes sociales, un asistente le había preguntado sobre la cantidad de tiradores masivos transgénero en la última década, a lo que Kirk respondió "demasiados", momentos antes de ser ultimado. A pesar de que las autoridades estadounidenses ya detuvieron al atacante, el presidente argentino no dudó en atribuir la autoría intelectual a un sector político.