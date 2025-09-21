El presidente Javier Milei brindó declaraciones este sábado ratificando la continuidad de su hermana, Karina Milei, como secretaria general de la Presidencia, a pesar de estar involucrada en los audios difundidos por Diego Spagnuolo que sugieren la existencia de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En diálogo con el periodista Gabriel Anello en Radio Mitre, Milei fue enfático sobre la lealtad a su hermana: “La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario”. El mandatario subrayó la relación de esfuerzo mutuo, al asegurar que no se crió solo en la adversidad y que Karina fue quien "remaba" con él en esos momentos. “Por eso, ahora seguimos remando juntos, igual que con Santiago (Caputo) y todo el gabinete. Acá no afloja nadie”, enfatizó el Presidente.

Rechazo a las Acusaciones y Amenaza de Despido

El foco de la controversia se centró en los dichos de Spagnuolo acerca de una supuesta red de corrupción. Milei desmintió de forma contundente que el exfuncionario lo hubiera alertado sobre la situación. “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo.

Además, el Presidente cuestionó la lógica detrás de la supuesta red de corrupción del 3% mencionada en los audios. Preguntó retóricamente: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”.

El mandatario calificó los ataques a su hermana como un intento de desestabilización presidencial. “Un foco de desestabilizar al Presidente es pegarle a Karina”. Milei manifestó su límite personal al declarar: “Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”.