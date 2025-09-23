Política > Cumbre bilateral
Milei y Trump se reunieron en la ONU para cerrar ayuda financiera a Argentina
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, se encontraron este martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, para definir un acuerdo financiero que permitirá al Gobierno argentino hacer frente a los vencimientos de deuda y fortalecer las reservas del Banco Central.
El mandatario estadounidense consideró a Milei su aliado estratégico en América Latina y ofreció apoyo económico mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria, buscando proteger a la Argentina de posibles cimbronazos en los mercados financieros.
Antes de la cita, Trump publicó un mensaje en Truth Social elogiando la gestión del presidente argentino:
“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso… Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él… Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección”.
El respaldo político se traduce en apoyo económico y refleja la afinidad ideológica y personal entre ambos mandatarios. Además, forma parte de un enfoque bilateral para bloquear la ofensiva china en la región, ante créditos blandos, inversiones tecnológicas y licitaciones estratégicas.
El presidente argentino arribó de madrugada a Manhattan acompañado por Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa) y el canciller Gerardo Werthein. Aunque estaba previsto que Milei escuchara el discurso de Trump en la Asamblea, decidió permanecer en su hotel cercano a Times Square hasta finalizar la exposición del estadounidense, para luego dirigirse a la ONU junto a su comitiva.
Un acuerdo para cubrir los vencimientos de deuda
La Argentina enfrenta un calendario de pagos crítico: entre octubre y diciembre de 2025 deberá cancelar USD 2.295 millones y en el primer semestre de 2026, USD 7.521 millones, de los cuales USD 3.413 millones corresponden al FMI. Los vencimientos de bonos y letras suman USD 10.718 millones, mientras que otros instrumentos financieros llegan a USD 3.000 millones, totalizando casi USD 28.000 millones.
El préstamo de Estados Unidos permitirá al Gobierno tomar distancia del régimen chino, utilizando un esquema de swap mediante el Banco Central: Argentina recibirá dólares que se girarán al Banco Central y, a cambio, depositará pesos en la cuenta del Tesoro estadounidense, evitando así la aprobación del Congreso.
El Servicio Secreto estadounidense desarticuló una sofisticada red de telecomunicaciones ilegales a menos de 56 kilómetros de la ONU. El hallazgo incluyó más de 300 servidores y 100.000 tarjetas SIM activas, capaces de bloquear llamadas de emergencia, saturar las redes y dejar incomunicado al estado.
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.