MLS: hora y cómo ver Inter Miami vs. Toronto FC
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para un nuevo desafío en la Major League Soccer (MLS), con el objetivo de asegurar el primer puesto de la Conferencia. El equipo dirigido por Javier Mascherano visitará al Toronto FC este sábado 27 de septiembre. Tras una notable racha ganadora, que ya garantizó su pase a los playoffs, el conjunto de Florida busca mantener su impulso y escalar a la cima de la tabla de posiciones.
El encuentro se disputará en el horario de las 17:30 (Argentina, Chile, Uruguay) o 15:30 (Colombia, Perú, Ecuador). Inter Miami llega en un momento de forma espectacular, sumando tres victorias consecutivas después de la caída en la final de la Leagues Cup. Su última presentación fue un contundente 4-0 frente al New York City FC, un partido en el que Messi se destacó con un doblete, consolidando su impacto en la liga.
La racha del Inter Miami contra la sequía de Toronto
El equipo de Florida ha demostrado una gran solidez ofensiva y defensiva, impulsado por el liderazgo de su capitán argentino. Esta racha ganadora contrasta fuertemente con la situación de su rival. El Toronto FC atraviesa un periodo de sequía de triunfos, acumulando seis empates consecutivos. Su último resultado fue un 1-1 ante el Columbus Crew, lo que evidencia la dificultad que tienen para cerrar los partidos a su favor.
El enfrentamiento, que se disputará en suelo canadiense, pone en juego las ambiciones de ambos clubes en este tramo final de la temporada regular. Mientras Inter Miami busca consolidarse como líder, Toronto FC intentará romper su racha y sumar puntos que, aunque ya no tienen el impacto de una clasificación, son vitales para el honor del club.
El partido de este sábado 27 de septiembre no es solo un duelo más en el calendario de la MLS, sino una prueba clave para el equipo de Mascherano en su camino hacia la cima. Con un Messi estelar y un equipo en plena forma, el Inter Miami tiene la mesa servida para seguir sumando y afianzar su clasificación en los puestos de privilegio de la liga.
