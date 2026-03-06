El destino de la localidad jachallera de Mogna comenzó a dar un giro definitivo este viernes 6 de marzo. Tras una larga espera y luego de que el 26 de febrero de 2025 la comunidad denunciara a través de un informe de DIARIO HUARPE las profundas carencias y el aislamiento que padecían, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció formalmente el llamado a licitación para la construcción de dos puentes fundamentales que prometen transformar la vida de sus habitantes,.

La Tapa del diario impreso del 26 de febrero de 2025.

Este anuncio representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el mandatario provincial durante su visita a la localidad el 14 de agosto de 2025,. En aquella oportunidad, en el marco de la inauguración del ciclo orientado de la escuela secundaria —un hito que permitió a 17 jóvenes locales continuar sus estudios sin abandonar su pueblo—, el gobernador escuchó de primera mano las urgencias de los vecinos, productores y transportistas que exigían una solución definitiva para el acceso al distrito,.

El 14 de agosto de 2025 Orrego se comprometió ante la comunidad a responder todos los reclamos de los moquineros.

Una solución estructural a una deuda histórica

Durante años, el ingreso y egreso de Mogna dependió de una huella precaria en zona de montaña. Esta vía de comunicación, altamente vulnerable a las inclemencias climáticas, sufría constantes erosiones por las lluvias y presentaba un riesgo hídrico elevado ante cada crecida de los ríos. Esta situación no solo dificultaba el traslado de los vecinos para trámites básicos o atención de salud, sino que también asfixiaba la actividad de los productores locales.

La imágen que se repite cada vez que la creciente baja por los badenes y aisla al pueblo por días.

El proyecto anunciado contempla ahora una nueva traza diseñada bajo normas de seguridad vigentes, que busca reducir drásticamente los riesgos ante las crecidas de los ríos La Quebrada y Tafí. Con la construcción de estas estructuras, se garantiza una conectividad segura y, lo más importante, permanente durante todo el año. La obra no se limita únicamente a la infraestructura vial básica; también incluye la creación de un mirador panorámico y mejoras integrales en seguridad vial, buscando potenciar el valor paisajístico y el atractivo turístico de la zona.

Detalles técnicos: conectividad y resistencia

La intervención en el terreno será integral. Según los detalles técnicos de la obra, ambos puentes compartirán una tipología similar y estarán integrados al paisaje mediante revestimientos en piedra laja y cordones de hormigón. La calzada proyectada será enripiada, con un ancho de 7 metros y un espesor de 0,20 metros, complementada con banquinas también enripiadas de 2 metros de ancho.

Un aspecto crítico del proyecto es la protección hidráulica. Para resistir los fenómenos climáticos y las crecidas que históricamente han cortado el paso, se ejecutarán sistemas de drenaje y defensas mediante la colocación de muros de piedra, colchonetas y gaviones. En cuanto a las dimensiones específicas, el puente sobre el río La Quebrada (conocido como La Dorada) tendrá una longitud de 20 metros distribuida en tres luces. Por su parte, el puente sobre el río Tafí será de mayor envergadura, alcanzando los 50 metros de longitud con una estructura de dos luces, adaptándose a la morfología de su cauce.

El cronograma de licitación establece que a mediados de marzo se licitará el puente sobre el río Tafí, mientras que hacia finales del mismo mes se hará lo propio con el de La Quebrada. Una vez adjudicadas, las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado en nueve meses, lo que genera una expectativa concreta de finalización para los habitantes de Jáchal.

La financiación de esta obra estructural proviene del Fideicomiso Fase VI Veladero,. Este fondo es el resultado de intensas gestiones coordinadas entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia,. Se trata de una decisión política que busca que los recursos generados por la actividad minera se traduzcan en desarrollo real para las comunidades más alejadas y postergadas del territorio sanjuanino.

Este aporte permite resolver lo que las autoridades definen como una "deuda histórica" con Mogna. Al transformar la producción minera en infraestructura física como puentes y caminos, se garantiza que el crecimiento económico de la provincia impacte directamente en la calidad de vida de quienes, hasta hace poco más de un año, reclamaban por no sentirse olvidados. La obra, que incluirá además señalamiento vertical y alambrado perimetral para reforzar la seguridad, marca el inicio de una nueva etapa para una comunidad que ha demostrado que su voz tiene el poder de impulsar cambios trascendentales.