Colón Junior vivió una noche histórica al ponerle el broche final a un semestre soñado: el club recibió los trofeos de campeón del Torneo Clausura de la División C tanto en Primera como en Reserva, en una jornada que tiñó de fiesta la calle Sargento Cabral.

Facundo Vega, uno de los goleadores Merengue, levantando la copa

En Primera División, el equipo ya se había asegurado el título la semana pasada tras derrotar 5-2 a La Colombia, triunfo que les garantizó además el ascenso a la Divisional B. La consagración quedó sellada definitivamente luego de la derrota de Pumas a manos de La Granjah por 1-3, que dejó sin chances a los perseguidores.

Juan Saldivar, capitán de Colón, recibió el trofeo de campeón en Primera

La premiación llegó este jueves en la previa a la contundente victoria ante Deportivo Chimbas. La entrega del trofeo estuvo a cargo de Víctor Alaníz, coordinador de la categoría C de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien destacó el trabajo sostenido de la institución a lo largo de todo el torneo y entregó la máxima distinción al plantel merengue.

Víctor Alaniz, coordinar de la divisional C, entregó los premios en representación de Liga. Juan Gatica recibió por parte de la reserva de Colón.

Pero la alegría no quedó ahí. La Reserva de Colón Junior también gritó campeón al vencer a Deportivo Chimbas por 5-2, resultado que les permitió trepar a la cima y quedarse con el Clausura. En este caso, nuevamente Alaníz encabezó la entrega del reconocimiento por parte del ente que regula la actividad.

La ronda del campeón.

La celebración reunió a jugadores de todas las categorías, infantiles, futsal femenino, fútbol femenino, deportistas de distintas disciplinas, familiares, dirigentes y un nutrido grupo de hinchas que acompañó con banderas, cánticos y mucha emoción. Fue una noche especial para todo Colón Junior, que cerró un semestre de oro con dos títulos y un ascenso que marcarán la historia del club en su centenario.