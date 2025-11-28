Huarpe Deportivo > Fiesta Merengue
Colón Junior coronó el Clausura con un doble campeonato en la División C
POR REDACCIÓN
Colón Junior vivió una noche histórica al ponerle el broche final a un semestre soñado: el club recibió los trofeos de campeón del Torneo Clausura de la División C tanto en Primera como en Reserva, en una jornada que tiñó de fiesta la calle Sargento Cabral.
En Primera División, el equipo ya se había asegurado el título la semana pasada tras derrotar 5-2 a La Colombia, triunfo que les garantizó además el ascenso a la Divisional B. La consagración quedó sellada definitivamente luego de la derrota de Pumas a manos de La Granjah por 1-3, que dejó sin chances a los perseguidores.
La premiación llegó este jueves en la previa a la contundente victoria ante Deportivo Chimbas. La entrega del trofeo estuvo a cargo de Víctor Alaníz, coordinador de la categoría C de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien destacó el trabajo sostenido de la institución a lo largo de todo el torneo y entregó la máxima distinción al plantel merengue.
Pero la alegría no quedó ahí. La Reserva de Colón Junior también gritó campeón al vencer a Deportivo Chimbas por 5-2, resultado que les permitió trepar a la cima y quedarse con el Clausura. En este caso, nuevamente Alaníz encabezó la entrega del reconocimiento por parte del ente que regula la actividad.
La celebración reunió a jugadores de todas las categorías, infantiles, futsal femenino, fútbol femenino, deportistas de distintas disciplinas, familiares, dirigentes y un nutrido grupo de hinchas que acompañó con banderas, cánticos y mucha emoción. Fue una noche especial para todo Colón Junior, que cerró un semestre de oro con dos títulos y un ascenso que marcarán la historia del club en su centenario.
