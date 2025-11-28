Argentina comenzó su camino hacia el Mundial de Básquet 2027 con una victoria clave: venció 80-68 a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana y dejó atrás el mal trago de haberse quedado fuera de la última Copa del Mundo. El equipo viajó sin su entrenador, Pablo Prigioni, quien no pudo ingresar por un inconveniente con su visa, pero aun así mostró solidez colectiva y control del juego durante los 40 minutos.

Desde el inicio, la Selección impuso su jerarquía. Aunque Cuba abrió el marcador con un triple de Reynaldo García, el dominio argentino apareció de inmediato tanto en el tiro exterior (40% de efectividad contra 33% del local) como en la pintura, donde logró 46 puntos contra 38. Esa superioridad le permitió cerrar el primer cuarto con una ventaja de ocho unidades que, si bien se redujo en los parciales siguientes, nunca estuvo seriamente comprometida.

Argentina también manejó mejor los rebotes, con 52 totales contra 48 y 35 defensivos frente a los 29 cubanos, lo que le permitió controlar el ritmo del partido. Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador con 19 puntos, seguido por Francisco Caffaro con 18. Deck, Brussino y Juan Fernández aportaron 8 tantos cada uno.

En los momentos en que el local logró acercarse, la respuesta argentina fue inmediata: reajustes defensivos y un regreso al plan de juego para volver a escaparse en el marcador. La presencia de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos del Real Madrid, aunque con menos minutos de lo habitual, aportó orden y liderazgo.

Con este triunfo, Argentina lidera momentáneamente el Grupo D, compartido con Uruguay y Panamá. El próximo encuentro será la revancha ante Cuba el 1 de diciembre en el estadio Obras Sanitarias, donde buscará consolidar su camino hacia la siguiente fase. Sólo los tres mejores de cada grupo avanzarán al tramo final de las eliminatorias, que otorgará seis plazas para el Mundial de Qatar 2027.

La ficha final del partido dejó a Cuba con 68 puntos, liderada por Karel Guzmán (22) y Marcos Chacón (14). En Argentina, además de Corbalán y Caffaro, completaron la planilla Negrete (7), Campazzo (6), Lee Aaliya (6) y un grupo de jugadores que sumó desde la rotación. El encuentro estuvo dirigido por los árbitros Krishna Domínguez (México), Roberto Fernández (Costa Rica) y Julirys Guzmán (Puerto Rico).