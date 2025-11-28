La jura de los nuevos senadores elegidos en las elecciones del 26 de octubre de 2025 se realizará este viernes, pero con una excepción: Lorena Villaverde no asumirá su banca. Su pliego fue rechazado previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y los jefes de bloque decidieron, en una reunión de Labor Parlamentaria, retirar su diploma del temario y devolverlo a comisión.

La impugnación contra Villaverde fue promovida por el Partido Justicialista (PJ) de Río Negro, que acusó a la senadora electa de presentar “inhabilidades morales, éticas y constitucionales”, a raíz de una causa judicial que habría tenido en Estados Unidos y de sus supuestos vínculos con Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico y extraditado recientemente.

Hasta último momento existían expectativas de que Villaverde pudiera asumir: su bloque, La Libertad Avanza, confiaba en que contaba con apoyos suficientes para impedir el rechazo. En ese contexto, su propia diputada respondió a la impugnación declarando en redes sociales: “La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos”.

Pero finalmente, la decisión de postergar la jura no fue sólo de la oposición: los jefes de bloque acordaron que su diploma vuelva a comisión y que la definición final quede pendiente hasta después del recambio legislativo, lo que deja en suspenso su asunción al menos por ahora.

De esta forma, Villaverde se convierte en la única de los 24 senadores electos que no jurará este viernes, mientras el destino de su banca queda en manos de la revisión parlamentaria posterior al 10 de diciembre.