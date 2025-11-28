La Camerata se prepara para ofrecer una noche única en la que el lenguaje sinfónico se encontrará con la esencia más auténtica del tango. Bajo el título “Cameratango”, el ensamble presentará un concierto especial el próximo 30 de noviembre a las 20:00 en el Auditorio Juan Victoria, con un repertorio que recorrerá grandes clásicos del cancionero porteño.

El espectáculo contará con la participación estelar de dos reconocidos intérpretes del género: los cantantes Jorge Herrera y Gabriela Zunino, quienes le darán voz a emblemáticas obras que forman parte del patrimonio cultural argentino. La dirección musical y los arreglos estarán a cargo de Enzo Pérez, quien ha desarrollado un tratamiento sonoro especial para esta ocasión, diseñado para realzar la riqueza melódica y emocional del tango a través de la formación de cámara.

Entre las piezas que se interpretarán se incluyen títulos fundamentales como “Nada”, “Como dos extraños”, “El gordo triste”, “Uno” y “El día que me quieras”, prometiendo un viaje musical por algunas de las composiciones más representativas de la historia del género.

“Cameratango se presenta como una propuesta artística que busca tender puentes entre la tradición tanguera y las sonoridades de la música de cámara, ofreciendo una experiencia auditiva renovada pero sin perder la esencia que caracteriza a estas obras”, señalaron desde la organización.

Las entradas para el concierto tienen un valor de $3.000 y ya se encuentran disponibles para su adquisición tanto en la boletería del Auditorio Juan Victoria como a través del sistema en línea TuEntrada.com.

La velada se anticipa como una oportunidad para disfrutar de una versión sinfónica del tango, ideal tanto para los amantes del género como para el público que busca propuestas musicales de alta calidad interpretativa.