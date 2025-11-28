La Selección Femenina de la Liga Sanjuanina de Fútbol se prepara para afrontar el Nacional de Selecciones de Ligas que se desarrollará del 4 al 8 de diciembre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Bajo la dirección técnica de Marcelo Vega y el acompañamiento de Matías Pérez, el plantel encara este desafío con trabajo, compromiso y la ilusión de seguir impulsando el crecimiento del futsal femenino en la provincia.

Las prácticas se desarrollan con intensidad en diferentes canchas de San Juan

La Liga Sanjuanina de Fútbol continúa trabajando en la participación del representativo local en un certamen que reúne a algunas de las ligas más competitivas del país. En esta edición, San Juan integrará el Grupo A junto a la Liga Tucumana, la Liga de Posadas y la Asociación Rosarina de Fútbol, equipo anfitrión.

En la recta final de la preparación, la Selección Femenina intensifica sus entrenamientos y ajusta los últimos detalles para llegar en óptimas condiciones al debut. Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras remarcan la importancia de este torneo como una oportunidad para medir el nivel de la disciplina y seguir consolidando el desarrollo del futsal femenino sanjuanino.

El certamen contará con dos zonas. En la Zona A estarán la Asociación Rosarina de Fútbol, la Liga Tucumana de Fútbol, la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Liga de Fútbol de Posadas de Misiones. Por su parte, la Zona B estará compuesta por la Liga de Fútbol de Santa Elena de Entre Ríos, la Liga de Fútbol de Ushuaia, la Liga de Fútbol de Bariloche y Villa Mercedes de San Luis.

Todos los partidos se disputarán en las instalaciones del Club Atlético Newell's Old Boys. La Selección Sanjuanina debutará el jueves 4 de diciembre a las 13.30 frente a la Liga Tucumana de Fútbol. En la segunda fecha, el viernes 5 de diciembre a las 19, enfrentará a la Liga de Fútbol de Posadas de Misiones. Cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 6 de diciembre a las 21 ante la Asociación Rosarina de Fútbol.