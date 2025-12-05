El Gobierno decidió adelantar para este sábado los actos de presentación de los nuevos aviones de combate F-16, adquiridos a Dinamarca, debido a las condiciones climáticas previstas para el domingo. La modificación implica reordenar toda la agenda oficial y concentrar en una sola mañana tanto los sobrevuelos programados como el acto central que encabezará el presidente Javier Milei.

De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, los primeros seis aviones (de un total de 24 que llegarán en tandas durante los próximos cuatro años) realizarán el esperado sobrevuelo por la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8.45. La maniobra incluirá un paso sobre la Casa Rosada, un recorrido sobre la Avenida de Mayo y trazas aéreas sobre la Avenida 9 de Julio, Retiro y Aeroparque, antes de iniciar la ruta de regreso hacia Córdoba.

En la provincia mediterránea, Milei encabezará el acto de presentación junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y el próximo titular de la cartera, el teniente general Carlos Presti. La actividad está prevista para las 9, por lo que los F-16 completarán los más de 600 kilómetros en apenas 15 minutos, aprovechando su condición de aeronaves supersónicas.

La decisión de adelantar el cronograma respondió a la probabilidad de que el domingo se registraran condiciones meteorológicas adversas que pudieran afectar la exhibición. Aun así, desde Defensa confirmaron que el programa operativo se mantiene intacto, con el objetivo de garantizar la primera puesta en escena del material aéreo incorporado.

Los F-16, considerados una de las adquisiciones militares más importantes de las últimas décadas, tendrán participación central en la modernización de las Fuerzas Armadas. Su llegada al país implicó meses de preparación logística, evaluaciones técnicas y negociaciones bilaterales.

El sobrevuelo inaugural, uno de los momentos más esperados por el público y los entusiastas de la aviación, recorrerá gran parte del área metropolitana y marcará el inicio formal de la incorporación de los aviones al sistema de defensa argentino.